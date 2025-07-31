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31 июля 2025 в 10:30

Морковь по-корейски на зиму – просто и вкусно! Закатки в радость

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Морковь по-корейски на зиму – просто и вкусно! Закатки в радость! Хрустящая, ароматная и в меру острая – эта закуска станет хитом вашего зимнего меню. Готовится легко, а результат превосходит все ожидания!

Ингредиенты

  • Морковь – 3 кг
  • Лук репчатый – 0,5 кг (по желанию)
  • Соль – 2 ст. л.
  • Сахар – 200 г
  • Масло растительное – 100 г
  • Уксус 9% – 100 г
  • Приправа для корейской моркови – 1 упаковка (или кориандр молотый – 2 ст. л. + перец чёрный молотый – 1 ч. л.)
  • Чеснок – 2 головки

Приготовление

  1. Морковь натереть на специальной тёрке для корейской моркови. Добавить мелко нарезанный лук (если используете), пропущенный через пресс чеснок, соль, сахар, специи, растительное масло и уксус. Тщательно перемешать и оставить на ночь для выделения сока.
  2. Утром разложить морковь по стерилизованным банкам вместе с образовавшимся соком. Стерилизовать пол-литровые банки 10 минут в кипящей воде, затем закатать, перевернуть и укутать до полного остывания. Получается около семи банок по 0,5 л.

Ранее мы делились рецептом в копилку закаток на зиму! Нужны лишь помидоры и лук, а получается шедевр.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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