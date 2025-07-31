Морковь по-корейски на зиму – просто и вкусно! Закатки в радость

Морковь по-корейски на зиму – просто и вкусно! Закатки в радость

Морковь по-корейски на зиму – просто и вкусно! Закатки в радость! Хрустящая, ароматная и в меру острая – эта закуска станет хитом вашего зимнего меню. Готовится легко, а результат превосходит все ожидания!

Ингредиенты

Морковь – 3 кг

Лук репчатый – 0,5 кг (по желанию)

Соль – 2 ст. л.

Сахар – 200 г

Масло растительное – 100 г

Уксус 9% – 100 г

Приправа для корейской моркови – 1 упаковка (или кориандр молотый – 2 ст. л. + перец чёрный молотый – 1 ч. л.)

Чеснок – 2 головки

Приготовление

Морковь натереть на специальной тёрке для корейской моркови. Добавить мелко нарезанный лук (если используете), пропущенный через пресс чеснок, соль, сахар, специи, растительное масло и уксус. Тщательно перемешать и оставить на ночь для выделения сока. Утром разложить морковь по стерилизованным банкам вместе с образовавшимся соком. Стерилизовать пол-литровые банки 10 минут в кипящей воде, затем закатать, перевернуть и укутать до полного остывания. Получается около семи банок по 0,5 л.

Ранее мы делились рецептом в копилку закаток на зиму! Нужны лишь помидоры и лук, а получается шедевр.