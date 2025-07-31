Рулеты из лаваша с крабовыми палочками — вкуснятина за 20 минут! Идеальная закуска для тех, кто ценит вкус и простоту. Эти рулетики покорят вас с первой пробы — нежные, сочные и такие эффектные! Это блюдо станет вашим must-have и для праздников, и для уютных вечеров.
Ингредиенты (на 10–12 рулетиков)
- Лаваш армянский — 1 лист
- Крабовые палочки — 200 г
- Яйца варёные — 3 шт.
- Морковь вареная — 1 шт.
- Огурец свежий — 1 шт.
- Сыр творожный — 150 г
- Укроп свежий — для украшения
Приготовление
- Разложите лаваш на столе, равномерно смажьте творожным сыром, отступая 1 см от краёв. Сверху выложите слой огурцов, затем натёртые яйца, натертую морковь и крабовую соломку.
- Аккуратно, но плотно сверните рулет, заверните в пищевую плёнку и отправьте в холодильник на 20 минут. Перед подачей нарежьте на порционные кусочки толщиной 2–3 см и украсьте веточками укропа.
Ранее мы готовили необычный салат с крабовыми палочками и яичными блинчиками! Просто и вкусно.