Рулеты из лаваша с крабовыми палочками — вкуснятина за 20 минут! Идеальная закуска для тех, кто ценит вкус и простоту. Эти рулетики покорят вас с первой пробы — нежные, сочные и такие эффектные! Это блюдо станет вашим must-have и для праздников, и для уютных вечеров.

Ингредиенты (на 10–12 рулетиков)

Лаваш армянский — 1 лист

Крабовые палочки — 200 г

Яйца варёные — 3 шт.

Морковь вареная — 1 шт.

Огурец свежий — 1 шт.

Сыр творожный — 150 г

Укроп свежий — для украшения

Приготовление

Разложите лаваш на столе, равномерно смажьте творожным сыром, отступая 1 см от краёв. Сверху выложите слой огурцов, затем натёртые яйца, натертую морковь и крабовую соломку. Аккуратно, но плотно сверните рулет, заверните в пищевую плёнку и отправьте в холодильник на 20 минут. Перед подачей нарежьте на порционные кусочки толщиной 2–3 см и украсьте веточками укропа.

Ранее мы готовили необычный салат с крабовыми палочками и яичными блинчиками! Просто и вкусно.