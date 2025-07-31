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31 июля 2025 в 07:30

Рулеты из лаваша с крабовыми палочками — вкуснятина за 20 минут!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рулеты из лаваша с крабовыми палочками — вкуснятина за 20 минут! Идеальная закуска для тех, кто ценит вкус и простоту. Эти рулетики покорят вас с первой пробы — нежные, сочные и такие эффектные! Это блюдо станет вашим must-have и для праздников, и для уютных вечеров.

Ингредиенты (на 10–12 рулетиков)

  • Лаваш армянский — 1 лист
  • Крабовые палочки — 200 г
  • Яйца варёные — 3 шт.
  • Морковь вареная — 1 шт.
  • Огурец свежий — 1 шт.
  • Сыр творожный — 150 г
  • Укроп свежий — для украшения

Приготовление

  1. Разложите лаваш на столе, равномерно смажьте творожным сыром, отступая 1 см от краёв. Сверху выложите слой огурцов, затем натёртые яйца, натертую морковь и крабовую соломку.
  2. Аккуратно, но плотно сверните рулет, заверните в пищевую плёнку и отправьте в холодильник на 20 минут. Перед подачей нарежьте на порционные кусочки толщиной 2–3 см и украсьте веточками укропа.

Ранее мы готовили необычный салат с крабовыми палочками и яичными блинчиками! Просто и вкусно.

лаваш
крабовые палочки
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закуски
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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