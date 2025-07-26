Необычный салат с крабовыми палочками и яичными блинчиками: просто и вкусно

Необычный салат с крабовыми палочками и яичными блинчиками: просто и вкусно

Салат с крабовыми палочками, сыром и яичными блинчиками — нежность в каждой ложке! Этот легкий и вкусный салат станет настоящим открытием для любителей простых, но оригинальных блюд. Особенность рецепта — нежные яичные блинчики, которые придают салату особую воздушную текстуру и делают его по-настоящему праздничным.

Начните с приготовления блинчиков: взбейте 4 яйца с 20 г кукурузного крахмала, щепоткой соли и перца. На разогретой сковороде с 1 ст. л. масла испеките 2–3 тонких блинчика (как обычные блины, но без молока). Остудите и нарежьте соломкой.

200 г крабовых палочек разморозьте при комнатной температуре и нарежьте тонкими кружочками. 100 г твердого сыра натрите на крупной терке. Все ингредиенты аккуратно смешайте в салатнице, добавьте 100 г майонеза (можно заменить часть на натуральный йогурт для легкости).

Совет: для пикантности добавьте 1 зубчик чеснока, пропущенный через пресс, или немного свежего укропа. Дайте салату настояться 15–20 минут в холодильнике — так вкусы лучше соединятся. Подавайте охлажденным, украсив веточками зелени или кружочками огурца.

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