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31 июля 2025 в 08:00

Горячие трубочки из лаваша с сыром — хрустящий хит! Готовить просто

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Горячие трубочки из лаваша с сыром — хрустящее удовольствие! Эти золотистые трубочки с нежной сырной начинкой станут хитом любого застолья. Хрустящие снаружи и тающие во рту внутри — идеальная горячая закуска всего за 20 минут!

Ингредиенты

  • Лаваш — 1 шт.
  • Яйца — 3 шт.
  • Твёрдый сыр — 100 г
  • Творожный сыр — 100 г
  • Майонез — 1 ст. л.
  • Зелёный лук — по вкусу
  • Соль, перец — по вкусу

Для кляра

  • Яйцо — 1 шт.
  • Молоко — 50 мл
  • Соль — щепотка

Приготовление

  1. Отварите яйца, натрите их вместе с сыром на крупной тёрке. Добавьте творожный сыр, майонез, рубленый зелёный лук, соль и перец — тщательно перемешайте. Разрежьте лаваш на квадраты 15×15 см, выложите начинку и сверните плотные трубочки.
  2. Взбейте яйцо с молоком и солью для кляра. Обмакните каждую трубочку и обжарьте на сковороде до румяной корочки со всех сторон под крышкой.

Подавайте горячими со сметаной или чесночным соусом — пальчики оближешь!

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простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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