Горячие трубочки из лаваша с сыром — хрустящий хит! Готовить просто

Горячие трубочки из лаваша с сыром — хрустящее удовольствие! Эти золотистые трубочки с нежной сырной начинкой станут хитом любого застолья. Хрустящие снаружи и тающие во рту внутри — идеальная горячая закуска всего за 20 минут!
Ингредиенты
- Лаваш — 1 шт.
- Яйца — 3 шт.
- Твёрдый сыр — 100 г
- Творожный сыр — 100 г
- Майонез — 1 ст. л.
- Зелёный лук — по вкусу
- Соль, перец — по вкусу
Для кляра
- Яйцо — 1 шт.
- Молоко — 50 мл
- Соль — щепотка
Приготовление
- Отварите яйца, натрите их вместе с сыром на крупной тёрке. Добавьте творожный сыр, майонез, рубленый зелёный лук, соль и перец — тщательно перемешайте. Разрежьте лаваш на квадраты 15×15 см, выложите начинку и сверните плотные трубочки.
- Взбейте яйцо с молоком и солью для кляра. Обмакните каждую трубочку и обжарьте на сковороде до румяной корочки со всех сторон под крышкой.
Подавайте горячими со сметаной или чесночным соусом — пальчики оближешь!