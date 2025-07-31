Горячие трубочки из лаваша с сыром — хрустящий хит! Готовить просто

Горячие трубочки из лаваша с сыром — хрустящий хит! Готовить просто

Горячие трубочки из лаваша с сыром — хрустящее удовольствие! Эти золотистые трубочки с нежной сырной начинкой станут хитом любого застолья. Хрустящие снаружи и тающие во рту внутри — идеальная горячая закуска всего за 20 минут!

Ингредиенты

Лаваш — 1 шт.

Яйца — 3 шт.

Твёрдый сыр — 100 г

Творожный сыр — 100 г

Майонез — 1 ст. л.

Зелёный лук — по вкусу

Соль, перец — по вкусу

Для кляра

Яйцо — 1 шт.

Молоко — 50 мл

Соль — щепотка

Приготовление

Отварите яйца, натрите их вместе с сыром на крупной тёрке. Добавьте творожный сыр, майонез, рубленый зелёный лук, соль и перец — тщательно перемешайте. Разрежьте лаваш на квадраты 15×15 см, выложите начинку и сверните плотные трубочки. Взбейте яйцо с молоком и солью для кляра. Обмакните каждую трубочку и обжарьте на сковороде до румяной корочки со всех сторон под крышкой.

Подавайте горячими со сметаной или чесночным соусом — пальчики оближешь!