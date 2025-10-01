Чахохбили из курицы — душа грузинской кухни в одной кастрюле: простой рецепт

Чахохбили из курицы — душа грузинской кухни в одной кастрюле: простой рецепт

Чахохбили из курицы — это душа грузинской кухни в одной кастрюле. Ароматное рагу с нежным мясом, тающими луком и помидорами вобрало в себя все краски Кавказа. Блюдо, которое готовится без лишней воды, сохраняя насыщенный вкус каждого ингредиента.

Ингредиенты

Курица (бедра/голени) — 1,2 кг

Лук репчатый — 350 г

Помидоры свежие — 400 г

Чеснок — 3 зубчика

Томатный соус — 2 ст. л.

Масло сливочное — 1 ст. л.

Хмели-сунели — 1 ст. л.

Перец черный — по вкусу

Соль — по вкусу

Зелень кинзы — для подачи

Приготовление

Куриные бедра обжарьте до корочки в сухой сковороде и переложите в кастрюлю. В оставшемся жире растопите сливочное масло, пассеруйте нарезанный полукольцами лук до мягкости, затем добавьте к курице. Ошпаренные помидоры без кожицы потомите с томатным соусом 5–7 минут и соедините с мясом. Тушите под крышкой 25 минут на медленном огне, затем добавьте хмели-сунели, соль, перец и измельченный чеснок, готовьте еще 20 минут. Подавайте с обильной зеленью. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили куриные ножки в духовке в вау-маринаде! Беспроигрышный вариант ужина.