01 октября 2025 в 19:00

Чахохбили из курицы — душа грузинской кухни в одной кастрюле: простой рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чахохбили из курицы — это душа грузинской кухни в одной кастрюле. Ароматное рагу с нежным мясом, тающими луком и помидорами вобрало в себя все краски Кавказа. Блюдо, которое готовится без лишней воды, сохраняя насыщенный вкус каждого ингредиента.

Ингредиенты

  • Курица (бедра/голени) — 1,2 кг
  • Лук репчатый — 350 г
  • Помидоры свежие — 400 г
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Томатный соус — 2 ст. л.
  • Масло сливочное — 1 ст. л.
  • Хмели-сунели — 1 ст. л.
  • Перец черный — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Зелень кинзы — для подачи

Приготовление

  1. Куриные бедра обжарьте до корочки в сухой сковороде и переложите в кастрюлю. В оставшемся жире растопите сливочное масло, пассеруйте нарезанный полукольцами лук до мягкости, затем добавьте к курице.
  2. Ошпаренные помидоры без кожицы потомите с томатным соусом 5–7 минут и соедините с мясом. Тушите под крышкой 25 минут на медленном огне, затем добавьте хмели-сунели, соль, перец и измельченный чеснок, готовьте еще 20 минут. Подавайте с обильной зеленью. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили куриные ножки в духовке в вау-маринаде! Беспроигрышный вариант ужина.

