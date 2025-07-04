Гранат, мёд и печень! Паштет и суперсочетание, которое стоит попробовать

Гранат, мёд и печень! Паштет и суперсочетание, которое стоит попробовать

Гранат, мёд и печень! Паштет и суперсочетание, которое стоит попробовать! Нежный паштет из куриной печени с легкой кисло-сладкой гранатовой заливкой — отличный вариант для сытной и интересной закуски. Сливочная текстура печени прекрасно дополняется ярким вкусом граната, а бальзамический уксус и мед придают блюду изысканность и легкую пикантность.

Ингредиенты

Печень куриная — 500 г

Лук — 2 шт.

Морковь — 1 шт.

Гранатовый сок — 250 мл

Желатин — 10 г

Сливки — 50 мл

Мед — 1 ч. л.

Бальзамический уксус — 1 ст. л.

Растительное масло — 1 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Зерна граната для украшения

Приготовление

Лук и морковь нарежьте крупно. Обжарьте печень в масле 5 минут, добавьте лук и морковь, жарьте 10–12 минут. Посолите, поперчите, влейте сливки, доведите до кипения, готовьте пару минут. Перебейте блендером до однородной массы. Выложите паштет в формочки, охладите 1 час. Желатин разведите в 50 мл гранатового сока. Остальной сок доведите до кипения, добавьте мед и уксус, введите желатин, остудите до комнатной температуры. Залейте паштет гранатовым желе и охладите 1–2 часа до застывания. По желанию украсьте зернами граната и подавайте.

Это интересное сочетание текстур и вкусов станет отличным дополнением к любому столу.

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