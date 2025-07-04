Гранат, мёд и печень! Паштет и суперсочетание, которое стоит попробовать! Нежный паштет из куриной печени с легкой кисло-сладкой гранатовой заливкой — отличный вариант для сытной и интересной закуски. Сливочная текстура печени прекрасно дополняется ярким вкусом граната, а бальзамический уксус и мед придают блюду изысканность и легкую пикантность.
Ингредиенты
- Печень куриная — 500 г
- Лук — 2 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Гранатовый сок — 250 мл
- Желатин — 10 г
- Сливки — 50 мл
- Мед — 1 ч. л.
- Бальзамический уксус — 1 ст. л.
- Растительное масло — 1 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
- Зерна граната для украшения
Приготовление
- Лук и морковь нарежьте крупно. Обжарьте печень в масле 5 минут, добавьте лук и морковь, жарьте 10–12 минут. Посолите, поперчите, влейте сливки, доведите до кипения, готовьте пару минут. Перебейте блендером до однородной массы. Выложите паштет в формочки, охладите 1 час.
- Желатин разведите в 50 мл гранатового сока. Остальной сок доведите до кипения, добавьте мед и уксус, введите желатин, остудите до комнатной температуры. Залейте паштет гранатовым желе и охладите 1–2 часа до застывания. По желанию украсьте зернами граната и подавайте.
Это интересное сочетание текстур и вкусов станет отличным дополнением к любому столу.
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