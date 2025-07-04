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04 июля 2025 в 06:15

Гранат, мёд и печень! Паштет и суперсочетание, которое стоит попробовать

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Гранат, мёд и печень! Паштет и суперсочетание, которое стоит попробовать! Нежный паштет из куриной печени с легкой кисло-сладкой гранатовой заливкой — отличный вариант для сытной и интересной закуски. Сливочная текстура печени прекрасно дополняется ярким вкусом граната, а бальзамический уксус и мед придают блюду изысканность и легкую пикантность.

Ингредиенты

  • Печень куриная — 500 г
  • Лук — 2 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Гранатовый сок — 250 мл
  • Желатин — 10 г
  • Сливки — 50 мл
  • Мед — 1 ч. л.
  • Бальзамический уксус — 1 ст. л.
  • Растительное масло — 1 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Зерна граната для украшения

Приготовление

  1. Лук и морковь нарежьте крупно. Обжарьте печень в масле 5 минут, добавьте лук и морковь, жарьте 10–12 минут. Посолите, поперчите, влейте сливки, доведите до кипения, готовьте пару минут. Перебейте блендером до однородной массы. Выложите паштет в формочки, охладите 1 час.
  2. Желатин разведите в 50 мл гранатового сока. Остальной сок доведите до кипения, добавьте мед и уксус, введите желатин, остудите до комнатной температуры. Залейте паштет гранатовым желе и охладите 1–2 часа до застывания. По желанию украсьте зернами граната и подавайте.

Это интересное сочетание текстур и вкусов станет отличным дополнением к любому столу.

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гранатовый сок
печень
паштеты
закуски
бутерброды
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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