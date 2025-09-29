Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 17:10

Осетинский пирог «Картофджин»: выпекается 10 минут, трудно удержаться, чтобы не съесть кусочек

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот пирог я научилась печь у осетинской свекрови, и он стал нашей семейной легендой. «Картофджин» — это не просто пирог с картошкой, это целая философия простоты и вкуса. Тончайшее тесто и сочная картофельная начинка с ароматными специями создают совершенную гармонию. А самое удивительное — он выпекается всего 10 минут! Трудно удержаться, чтобы не съесть кусочек прямо с противня, таким невероятным ароматом он наполняет кухню. Это блюдо одинаково хорошо и в праздник, и в обычный день.

Для теста: 500 г муки, 250 мл кефира, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара, 1/2 ч. л. соды. Для начинки: 600 г отварного картофеля, 150 г твердого сыра, 1 луковица, 50 г сливочного масла, соль, перец, зелень по вкусу. Духовку разогреваем до 250 °C. Картофель разминаем в пюре, добавляем мелко нарезанный лук, тертый сыр, специи и зелень.

Замешиваем мягкое тесто из кефира, муки, соли и соды. Даем ему постоять 15 минут. Делим на 2 части. Каждую раскатываем в тонкую лепешку. На одну выкладываем начинку, накрываем второй, края защипываем косичкой. Аккуратно раскатываем пирог до толщины 1,5–2 см.

Делаем в центре отверстие для выхода пара. Выпекаем на сухом противне 10–12 минут до золотистых пятен. Готовый пирог смазываем сливочным маслом. Режем на треугольники. Тонкое тесто хрустит, а начинка тает во рту!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

пироги
рецепты
картофель
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
