Осеннее рагу из тыквы, кабачка и курицы: блюдо с индийским акцентом! Это гармоничное сочетание нежного мяса, овощей и пряностей. Блюдо насыщено вкусами и ароматами, а курица делает его более сытным и сбалансированным. Идеально подходит для тех, кто хочет разнообразить повседневное меню в восточном духе.
Ингредиенты
- Кабачки — 2 шт.
- Тыква — 200 г
- Филе куриное — 300 г
- Масло топленое — 2 ст. л.
- Семена кумина — 0,5 ч. л.
- Семена горчицы черной — 0,5 ч. л.
- Асафетида — щепотка
- Листья карри — 4 шт.
- Куркума — 0,5 ч. л.
- Перец чили зеленый — 1 шт.
- Кинза — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Вода — 200 мл
Приготовление
- Куриное филе нарежьте кубиками, кабачки и тыкву очистите и нарежьте кусочками среднего размера. В глубокой сковороде разогрейте масло, обжарьте семена кумина и горчицы до потрескивания, добавьте асафетиду, листья карри и нарезанный чили.
- Положите курицу, обжарьте до легкой корочки, затем добавьте овощи, куркуму, соль и воду. Тушите под крышкой на медленном огне 15–20 минут до готовности. Подавайте, посыпав свежей кинзой. Приятного аппетита!
