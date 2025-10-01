Осеннее рагу из тыквы, кабачка и курицы: блюдо с индийским акцентом

Осеннее рагу из тыквы, кабачка и курицы: блюдо с индийским акцентом! Это гармоничное сочетание нежного мяса, овощей и пряностей. Блюдо насыщено вкусами и ароматами, а курица делает его более сытным и сбалансированным. Идеально подходит для тех, кто хочет разнообразить повседневное меню в восточном духе.

Ингредиенты

Кабачки — 2 шт.

Тыква — 200 г

Филе куриное — 300 г

Масло топленое — 2 ст. л.

Семена кумина — 0,5 ч. л.

Семена горчицы черной — 0,5 ч. л.

Асафетида — щепотка

Листья карри — 4 шт.

Куркума — 0,5 ч. л.

Перец чили зеленый — 1 шт.

Кинза — по вкусу

Соль — по вкусу

Вода — 200 мл

Приготовление

Куриное филе нарежьте кубиками, кабачки и тыкву очистите и нарежьте кусочками среднего размера. В глубокой сковороде разогрейте масло, обжарьте семена кумина и горчицы до потрескивания, добавьте асафетиду, листья карри и нарезанный чили. Положите курицу, обжарьте до легкой корочки, затем добавьте овощи, куркуму, соль и воду. Тушите под крышкой на медленном огне 15–20 минут до готовности. Подавайте, посыпав свежей кинзой. Приятного аппетита!

