01 октября 2025 в 14:00

Осеннее рагу из тыквы, кабачка и курицы: блюдо с индийским акцентом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Осеннее рагу из тыквы, кабачка и курицы: блюдо с индийским акцентом! Это гармоничное сочетание нежного мяса, овощей и пряностей. Блюдо насыщено вкусами и ароматами, а курица делает его более сытным и сбалансированным. Идеально подходит для тех, кто хочет разнообразить повседневное меню в восточном духе.

Ингредиенты

  • Кабачки — 2 шт.
  • Тыква — 200 г
  • Филе куриное — 300 г
  • Масло топленое — 2 ст. л.
  • Семена кумина — 0,5 ч. л.
  • Семена горчицы черной — 0,5 ч. л.
  • Асафетида — щепотка
  • Листья карри — 4 шт.
  • Куркума — 0,5 ч. л.
  • Перец чили зеленый — 1 шт.
  • Кинза — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Вода — 200 мл

Приготовление

  1. Куриное филе нарежьте кубиками, кабачки и тыкву очистите и нарежьте кусочками среднего размера. В глубокой сковороде разогрейте масло, обжарьте семена кумина и горчицы до потрескивания, добавьте асафетиду, листья карри и нарезанный чили.
  2. Положите курицу, обжарьте до легкой корочки, затем добавьте овощи, куркуму, соль и воду. Тушите под крышкой на медленном огне 15–20 минут до готовности. Подавайте, посыпав свежей кинзой. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили мраморную запеканку из тыквы и творога. Осенняя сказка для уютного чаепития.

