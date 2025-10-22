Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 16:32

Без надоевшего риса и огурцов: крабовый салат по-новому — все гости просили этот рецепт, фишка в яичных блинчиках

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Без надоевшего риса и огурцов: крабовый салат по-новому — все гости просили этот рецепт, фишка в яичных блинчиках. Если хочется приготовить яркий и вкусный салат, но бюджет ограничен, этот вариант станет настоящей находкой. Всего за небольшие деньги вы получите питательное, свежее и легкое блюдо, которое украсит стол и понравится всей семье. К тому же готовится салат быстро — за считаные минуты.

Для салата понадобится 200 г кукурузы из банки, 2 средних помидора, пучок зеленого лука (около 30 г), 2 яйца для блинчиков, 100 г легкого сыра, 150 г крабовых палочек, 2 ст. ложки молока, 1 ст. ложка растительного масла, соль и перец по вкусу. Для соуса используем 3 ст. ложки сметаны, сок половины лимона, щепотку соли, черный перец и 1 зубчик чеснока.

Яйца взбиваем с молоком и щепоткой соли, на разогретой сковороде с маслом жарим тонкие блинчики с двух сторон, остужаем и нарезаем соломкой. Помидоры нарезаем кубиками, лук мелко рубим. Соединяем кукурузу, помидоры, лук, крабовые палочки и яичные блинчики, заправляем сметанным соусом с лимоном и чесноком. Перемешиваем аккуратно, и салат готов к подаче. Легкий, сытный и очень доступный вариант для любого дня.

Ранее мы готовили шпротный салат с горошком. Такой простой и такой вкусный — нужно всего 4 ингредиента.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
