Огурцы, что сводят с ума: простой рецепт хрустяшек без лишних хлопот

Хрустящие маринованные огурчики — идеальная закуска к бутербродам или самостоятельное угощение. Приготовить их можно быстро, главное — выбрать огурцы среднего размера. Крупные пропитаются хуже, а слишком мелкие могут потерять форму.

Ингредиенты

Огурцы — 1,5 кг

Вода — 500 мл

Уксус 9% — 320 мл

Сахар — ~350 г

Душистый перец горошком — 10 шт.

Молотый чёрный перец — 1 ч. л.

Горчичные зёрна — 1 ч. л.

Соль — 1 ст. л.

Куркума — 1 ч. л.

Как приготовить

Подготовка. Банки вымойте с содой. Огурцы промойте и нарежьте тонкими кружочками. Маринад. Вскипятите воду с сахаром, солью и специями. Добавьте уксус и проварите под крышкой 5 минут. Процеживание. Пропустите маринад через сито, чтобы он стал прозрачным. Закладка. Плотно уложите огурцы в банки, залейте горячим маринадом, оставив около 1 см до края. Стерилизация. Закатайте и стерилизуйте банки 5–7 минут в кипящей воде, пока огурцы не станут ярко-зелёными. Остывание. Укутайте банки полотенцем и оставьте до полного остывания, не переворачивая.

Через несколько дней огурчики будут идеально хрустящими и ароматными, а готовить их можно хоть на каждый сезон.

Мечтаете сохранить летнюю свежесть огурцов до зимы? Этот рецепт маринования без стерилизации позволит наслаждаться хрустящими огурчиками, будто только что с грядки. Секрет — в особой заливке, которая сохраняет натуральный вкус и аромат.