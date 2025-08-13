Огурцы, что сводят с ума: простой рецепт хрустяшек без лишних хлопот

Хрустящие маринованные огурчики — идеальная закуска к бутербродам или самостоятельное угощение. Приготовить их можно быстро, главное — выбрать огурцы среднего размера. Крупные пропитаются хуже, а слишком мелкие могут потерять форму.
Ингредиенты
- Огурцы — 1,5 кг
- Вода — 500 мл
- Уксус 9% — 320 мл
- Сахар — ~350 г
- Душистый перец горошком — 10 шт.
- Молотый чёрный перец — 1 ч. л.
- Горчичные зёрна — 1 ч. л.
- Соль — 1 ст. л.
- Куркума — 1 ч. л.
Как приготовить
- Подготовка. Банки вымойте с содой. Огурцы промойте и нарежьте тонкими кружочками.
- Маринад. Вскипятите воду с сахаром, солью и специями. Добавьте уксус и проварите под крышкой 5 минут.
- Процеживание. Пропустите маринад через сито, чтобы он стал прозрачным.
- Закладка. Плотно уложите огурцы в банки, залейте горячим маринадом, оставив около 1 см до края.
- Стерилизация. Закатайте и стерилизуйте банки 5–7 минут в кипящей воде, пока огурцы не станут ярко-зелёными.
- Остывание. Укутайте банки полотенцем и оставьте до полного остывания, не переворачивая.
Через несколько дней огурчики будут идеально хрустящими и ароматными, а готовить их можно хоть на каждый сезон.
Мечтаете сохранить летнюю свежесть огурцов до зимы? Этот рецепт маринования без стерилизации позволит наслаждаться хрустящими огурчиками, будто только что с грядки. Секрет — в особой заливке, которая сохраняет натуральный вкус и аромат.