13 августа 2025 в 11:14

Огурцы, что сводят с ума: простой рецепт хрустяшек без лишних хлопот

Хрустящие маринованные огурчики — идеальная закуска к бутербродам или самостоятельное угощение. Приготовить их можно быстро, главное — выбрать огурцы среднего размера. Крупные пропитаются хуже, а слишком мелкие могут потерять форму.

Ингредиенты

  • Огурцы — 1,5 кг
  • Вода — 500 мл
  • Уксус 9% — 320 мл
  • Сахар — ~350 г
  • Душистый перец горошком — 10 шт.
  • Молотый чёрный перец — 1 ч. л.
  • Горчичные зёрна — 1 ч. л.
  • Соль — 1 ст. л.
  • Куркума — 1 ч. л.

Как приготовить

  1. Подготовка. Банки вымойте с содой. Огурцы промойте и нарежьте тонкими кружочками.
  2. Маринад. Вскипятите воду с сахаром, солью и специями. Добавьте уксус и проварите под крышкой 5 минут.
  3. Процеживание. Пропустите маринад через сито, чтобы он стал прозрачным.
  4. Закладка. Плотно уложите огурцы в банки, залейте горячим маринадом, оставив около 1 см до края.
  5. Стерилизация. Закатайте и стерилизуйте банки 5–7 минут в кипящей воде, пока огурцы не станут ярко-зелёными.
  6. Остывание. Укутайте банки полотенцем и оставьте до полного остывания, не переворачивая.

Через несколько дней огурчики будут идеально хрустящими и ароматными, а готовить их можно хоть на каждый сезон.

Мечтаете сохранить летнюю свежесть огурцов до зимы? Этот рецепт маринования без стерилизации позволит наслаждаться хрустящими огурчиками, будто только что с грядки. Секрет — в особой заливке, которая сохраняет натуральный вкус и аромат.

продукты
рецепты
еда
кулинария
Валерия Мартынович
В. Мартынович
