Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 14:28

«Все сказано»: в МИД оценили возможность обмена территориями с Украиной

МИД России: территориальное устройство страны закреплено в Конституции

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Устройство России закреплено в Конституции, поэтому «обмен территориями» с Украиной невозможен, заявил заместитель директора департамента МИД РФ Алексей Фадеев. По его словам, переговоры с США на Аляске будут вестись в соответствии с национальными интересами России, передает корреспондент NEWS.ru.

Здесь даже не нужно изобретать чего-то. Территориальное устройство Российской Федерации закреплено в Конституции нашей страны. Этим все сказано, — констатировал Фадеев.

Ранее замдиректора департамента МИД РФ отметил, что из Вашингтона исходят позитивные сигналы на фоне грядущих переговоров между главами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Он также сообщил, что заявление вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса о возможности продажи оружия Киеву будет проанализировано МИД РФ.

При этом импульсом к встрече Путина и Трампа стала воля лидеров двух государств, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. Благодаря этому в настоящее время ведется подготовка встречи, добавил Фадеев.

Украина
США
Конституция РФ
МИД РФ
