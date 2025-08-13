В МИД России назвали импульс к проведению встречи Путина и Трампа МИД России: импульсом к встрече Путина и Трампа стала их воля

Решающим импульсом для российско-американского саммита 15 августа на Аляске послужила воля президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, благодаря этому в настоящее время ведется подготовка встречи.

Решающим [фактором], на наш взгляд, является именно воля лидеров: президента России [Владимира Путина] и президента США Дональда Трампа. Именно благодаря их импульсу эта встреча готовится к проведению на данном этапе, – сказал дипломат.

Он также назвал политически и практически мизерными попытки европейских лидеров провести консультации с американским правительством перед предстоящим саммитом на Аляске с целью повлиять на позицию Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает встретиться с Путиным на Аляске в пятницу, 15 августа. Он подчеркнул, что это будет долгожданное событие. Позже помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что Путин и Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа.

Экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что предстоящая встреча Путина и Трампа на Аляске может стать важным шагом к завершению конфликта на Украине. Он отметил, что сам факт переговоров между лидерами двух стран уже свидетельствует о прогрессе.