В МИД РФ оценили сигналы из США перед встречей Путина и Трампа Фадеев: из США исходят позитивные сигналы на фоне переговоров

Из Вашингтона исходят позитивные сигналы на фоне грядущих переговоров между главами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, заявил корреспонденту NEWS.ru заместитель ДИП МИД России Алексей Фадеев. По его словам, заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о возможности продажи оружия Киеву будет проанализировано МИД РФ.

Мы склонны видеть скорее позитивные сигналы. То есть, если намечена встреча и переговоры состоятся, рассматриваем это как позитивный сигнал на поиск компромиссов и взаимоприемлемых развязок. А что касается деталей продажи вооружений и этого заявления, оно, безусловно, будет проанализировано МИД России. И при необходимости мы выпустим отдельное сообщение по этому вопросу, — заявил Фадеев.

Ранее вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон намерен добиться мирного урегулирования, так как этого хочет президент США Дональд Трамп. Он указал, что американцы устали тратить свои налоги на этот конфликт.

Вэнс признался, что допускает сценарий, при котором поддержку Украины возьмет на себя Европа, закупая оружие у американских производителей оружия. Однако прямого финансирования, как подчеркнул вице-президент, со стороны Вашингтона больше не будет.