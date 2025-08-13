Как выбрать колбасу без обмана: секрет, о котором молчат продавцы

Колбасная нарезка часто становится главным украшением праздничного стола. В магазинах выбор огромный — разные производители, цены и сорта. Но за яркой этикеткой не всегда скрывается качественный продукт.

Есть простой способ за пару минут понять, стоит ли брать колбасу. Достаточно взглянуть на её «хвостик» — место, где оболочка завязана.

На что обратить внимание:

Белый налёт или кристаллы соли в этой области говорят о том, что колбаса хранилась слишком долго. Такой продукт лучше оставить на полке.

Метод особенно полезен при выборе сосисок, сарделек, варёных и варёно-копчёных колбас.

Для сырокопчёных изделий белый налёт не всегда плох — он может быть результатом естественной ферментации и признаком правильного созревания.

Зная этот простой трюк, можно избежать покупки залежавшейся колбасы и выбрать действительно свежий продукт для стола.

