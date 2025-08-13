Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 09:13

Как выбрать колбасу без обмана: секрет, о котором молчат продавцы

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Колбасная нарезка часто становится главным украшением праздничного стола. В магазинах выбор огромный — разные производители, цены и сорта. Но за яркой этикеткой не всегда скрывается качественный продукт.

Есть простой способ за пару минут понять, стоит ли брать колбасу. Достаточно взглянуть на её «хвостик» — место, где оболочка завязана.

На что обратить внимание:

  • Белый налёт или кристаллы соли в этой области говорят о том, что колбаса хранилась слишком долго. Такой продукт лучше оставить на полке.
  • Метод особенно полезен при выборе сосисок, сарделек, варёных и варёно-копчёных колбас.
  • Для сырокопчёных изделий белый налёт не всегда плох — он может быть результатом естественной ферментации и признаком правильного созревания.

Зная этот простой трюк, можно избежать покупки залежавшейся колбасы и выбрать действительно свежий продукт для стола.

Ранее сообщалось, что иногда даже тем, кто любит острую пищу, может показаться, что в блюде слишком много перца. В таких случаях есть несколько способов сделать еду менее острой.

