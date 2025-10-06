Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 05:50

Научное открытие: этот трюк с завтраком помогает лучше спать и защищает от стресса

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Плотный завтрак играет важную роль в регулировании уровня кортизола и снижении стрессовой нагрузки на организм. Утренний прием пищи помогает стабилизировать гормональный фон и обеспечить тело необходимой энергией. Научные исследования подтверждают прямую связь между качественным завтраком и устойчивостью к стрессовым ситуациям.

Регулярный плотный завтрак способствует поддержанию стабильного уровня сахара в крови в течение дня. Это предотвращает ночные пробуждения, связанные с гипогликемией, и улучшает качество сна. Сбалансированный утренний прием пищи должен включать белки, сложные углеводы и полезные жиры. Оптимальным вариантом являются яйца, цельнозерновые тосты, авокадо и овощи. Для женщин особенно важно получать достаточное количество калорий утром, чтобы избежать энергетического дефицита в течение дня. Секрет эффективности заключается в постоянстве — регулярные полноценные завтраки помогают выработать устойчивый гормональный баланс. Это естественным образом снижает уровень кортизола и повышает сопротивляемость стрессу.

Ранее сообщалось, что заедать депрессию можно с пользой. Некоторые продукты стимулируют выработку серотонина — «гормона счастья». Однако важно не злоупотреблять сладким и жирным.

Читайте также
Секрет идеального алиго из Франции — тягучее картофельное чудо
Семья и жизнь
Секрет идеального алиго из Франции — тягучее картофельное чудо
Названы самые популярные направления для отдыха в октябре и ноябре
Life Style
Названы самые популярные направления для отдыха в октябре и ноябре
Россиянам назвали главный осенний продукт для ясного ума
Здоровье/красота
Россиянам назвали главный осенний продукт для ясного ума
Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество
Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Натуральные антидепрессанты: добавляйте эти продукты в рацион для спокойствия
Общество
Натуральные антидепрессанты: добавляйте эти продукты в рацион для спокойствия
еда
советы
продукты
завтраки
стресс
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Над Москвой сработала ПВО по летящему беспилотнику ВСУ
Очевидцы сообщили, что в небе над Сочи и Туапсе слышны взрывы
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 октября
К чему снится мыть посуду: знак очищения или предупреждение
Германия может устроить бойкот Евровидения из-за Израиля
Стало известно, допускает ли РПЦ похороны позднее третьего дня после смерти
Российские расчеты ударных БПЛА обратили в пыль укрепления ВСУ
Израиль подарит Грете Тунберг депортацию
Во Франции начали расследование смерти фотожурналиста на Украине
Названы самые популярные направления для отдыха в октябре и ноябре
Аэропорт Туношна временно закрыли для воздушных судов
Шесть человек не вернулись из похода на Камчатке
Россиянам рассказали, как правильно выбирать кухонные ножи
SHOT сообщил, что более 10 взрывов раздалось над двумя городами России
Макрон высмеял одну идею от фон дер Ляйен
В Госдуме обратили внимание на торговлю конфетами с алкоголем
Украинские военные сдались в плен ВС РФ
«Морально подавлена»: раскрыто состояние спасенной на Камчатке альпинистки
Очевидцы сообщили о взрывах в небе над Рязанью
Трамп заявил, что в США уже начались увольнения из-за шатдауна
Дальше
Самое популярное
Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле
Общество

Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто
Общество

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто

Из семечка — в плотный цветущий ковер: расцветет в апреле при посадке под зиму
Общество

Из семечка — в плотный цветущий ковер: расцветет в апреле при посадке под зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.