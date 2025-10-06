Научное открытие: этот трюк с завтраком помогает лучше спать и защищает от стресса

Научное открытие: этот трюк с завтраком помогает лучше спать и защищает от стресса

Плотный завтрак играет важную роль в регулировании уровня кортизола и снижении стрессовой нагрузки на организм. Утренний прием пищи помогает стабилизировать гормональный фон и обеспечить тело необходимой энергией. Научные исследования подтверждают прямую связь между качественным завтраком и устойчивостью к стрессовым ситуациям.

Регулярный плотный завтрак способствует поддержанию стабильного уровня сахара в крови в течение дня. Это предотвращает ночные пробуждения, связанные с гипогликемией, и улучшает качество сна. Сбалансированный утренний прием пищи должен включать белки, сложные углеводы и полезные жиры. Оптимальным вариантом являются яйца, цельнозерновые тосты, авокадо и овощи. Для женщин особенно важно получать достаточное количество калорий утром, чтобы избежать энергетического дефицита в течение дня. Секрет эффективности заключается в постоянстве — регулярные полноценные завтраки помогают выработать устойчивый гормональный баланс. Это естественным образом снижает уровень кортизола и повышает сопротивляемость стрессу.

Ранее сообщалось, что заедать депрессию можно с пользой. Некоторые продукты стимулируют выработку серотонина — «гормона счастья». Однако важно не злоупотреблять сладким и жирным.