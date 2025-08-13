Неожиданный визит украинского президента Владимира Зеленского в Берлин 13 августа стал суперкатастрофой, сообщает Bild. Приезд политика был согласован поздним вечером 12 августа, из-за чего силы безопасности оказались в растерянности — им приходится экстренно готовиться к мероприятию. Известно, что Зеленский примет участие в видеоконференции с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Издание со ссылкой на источники, близкие к правоохранительным органам, назвало ситуацию «поистине тяжелейшей задачей». У них крайне мало времени, чтобы преобразовать Берлин в «крепость».

Ранее немецкий журналист издания Welt Кристоф Ваннер заявил, что Зеленскому в конечном итоге придется пойти на территориальные компромиссы. По его словам, находясь на Украине, он неоднократно слышал от людей, близких к окружению главы государства, что Киеву, вероятно, придется принять болезненные уступки.

До этого немецкая газета Die Zeit сообщила, что европейские политики совместно с Украиной будут противостоять миротворческим инициативам президента США в решении украинского конфликта. Главный вопрос сейчас заключается в том, насколько Вашингтон интересуют требования ЕС, отмечает издание.