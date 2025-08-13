Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 14:38

Военэксперт раскрыл, что готовят наемники и спецназ ВСУ для россиян

Военэксперт Дандыкин: наемники и спецназ ВСУ готовят теракты в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Наемники и спецназ Вооруженных сил Украины планируют проведение диверсий и терактов на территории России, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, их действия могут быть направлены на дестабилизацию обстановки в стране и являются частью гибридной войны.

[Подготовка провокаций ВСУ на территории РФ] связана с террором, диверсиями, заброской групп ГУР. То же делал «Русский добровольческий корпус» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена. — NEWS.ru). Кого там только нет. Будут устраивать провокации, где-то пытаться закрепиться на территории РФ, сделать фото. Это информационная составляющая гибридной войны. От нескольких десятков до нескольких сотен бойцов ССО ВСУ могут попытаться прорваться на территорию России, — пояснил Дандыкин.

Он отметил, что, несмотря на заявления о возможном масштабном вторжении ВСУ в РФ, реальное число бойцов, способных участвовать в таких операциях, значительно меньше. При этом военэксперт подчеркнул, что все передвижения Вооруженных сил Украины отслеживаются российской разведкой.

Возможное вторжение ВСУ в РФ не станет таким же, каким было год назад в Курской области. Говорят, что ВСУ собрали до 50 тысяч бойцов, но я в это не верю. Они могут попытаться просто обозначить проникновение на территорию РФ, но и этого не будет. Все просматривается разными разведками. Они пытаются отвлечь внимание от переговоров на Аляске, — резюмировал Дандыкин.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что новые теракты ВСУ, которые они могут организовать в РФ в преддверии встречи российского лидера Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа на Аляске, будут иметь фатальные последствия для украинского президента Владимира Зеленского. По его словам, Киев готов жертвовать мирными людьми из-за поражения на фронте.

