Новые теракты Вооруженных сил Украины, которые они могут организовать в РФ в преддверии встречи российского лидера Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа на Аляске, будут иметь фатальные последствия для украинского президента Владимира Зеленского, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его словам, Киев готов жертвовать мирными людьми из-за поражения на фронте.

[Возможная провокации ВСУ против РФ в преддверии переговоров Путина и Трампа] говорит лишь о том, что нацистские выродки, захватившие власть на Украине, являются временщиками, терпящими большие неудачи на полях сражений, поэтому они абсолютно не жалеют ни тех людей, которые под дулами автоматов гибнут за них, ни тех, кто проживает на оккупированных ими территориях. Но Зеленский должен помнить, что данный теракт никоим образом не поможет ему остановить масштабный крах неонацистского режима. Лично для него он станет той последней соломинкой, которая сломала горб верблюду. Он приведет к принятию решения на его ликвидацию, — высказался Шеремет.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что российские военные готовы дать жесткий ответ на провокации со стороны ВСУ, особенно в день проведения переговоров Путина и Трампа. По его словам, Зеленский может пойти на любые подлости, чтобы сохранить свои позиции.