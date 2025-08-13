В ГД резко ответили Украине на подготовку провокаций в день переговоров Депутат Колесник пообещал жесткий ответ на провокации ВСУ в день переговоров

Российские военные готовы дать жесткий ответ на провокации со стороны Вооруженных сил Украины, особенно в день проведения переговоров лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский может пойти на любые подлости, чтобы сохранить свои позиции.

Зеленский готов на любую подлость. Нет такой подлости, на которую бы он не пошел, чтобы сохранить свою шкуру. Правильно делают ВС РФ, что освещают все в СМИ. Естественно, это смотрят и за рубежом. От Зеленского можно ожидать любой подлости, но ответ будет с нашей стороны страшным. Надо ждать любой гадости и быть бдительным, смотреть внимательно, режимы усиливать всевозможные, не бояться, — пояснил Колесник.

Он отметил, что украинская сторона может организовать провокацию при поддержке западных стран, в частности Великобритании. По его словам, российская противовоздушная оборона готова защищать не только свои территории, но и мирное население Украины.

Я думаю, что ВСУ готовят провокацию перед переговорами РФ и США вместе с англичанами. У нас англичане — мастера провокаций. Получится так, что наша ПВО будет защищать украинские города, потому что мы по мирным сами не бьем и не даем их в обиду. Подготовка провокации в Чугуеве может быть отвлечением на другое направление, могут по нам полыхнуть. Поэтому надо просматривать и просчитывать всевозможные варианты, и наши профессиональные военные это делают, — резюмировал Колесник.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Киев готовит масштабную провокацию в Харьковской области для срыва встречи Путина и Трампа на Аляске. По данным ведомства, ожидается удар по густонаселенным жилым кварталам или больнице в Чугуеве.