13 августа 2025 в 10:00

Нужно 2 кабачка! Кабачковая бабка по-белорусски: готовим вкуснятину быстро!

Кабачковая бабка по-белорусски — сытная и ароматная. Этот старинный белорусский рецепт превращает простые кабачки в нежную запеканку с насыщенным вкусом. Блюдо получается сытным, но не тяжелым — идеальный вариант для семейного ужина!

Ингредиенты

2 средних кабачка, 3 яйца, 100 г муки, 100 г сыра, 1 луковица, 2 ст. л. сметаны, 1/2 ч. л. соды, соль, перец, зелень, растительное масло.

Приготовление

  1. Подготовка овощей. Кабачки натрите на крупной терке, посолите и оставьте на 15 минут, затем отожмите сок. Лук мелко нарежьте и обжарьте до золотистости.

  2. Замес теста. В миске смешайте кабачки, яйца, муку, сметану, соду, соль и перец. Добавьте лук и тертый сыр (оставьте немного для посыпки).

  3. Выпекание. Форму смажьте маслом, выложите массу, посыпьте сыром. Выпекайте 40 минут при 180°C до румяной корочки.

Подавайте горячей со сметаной и зеленью. Просто, вкусно и по-домашнему уютно!

Ранее сообщалось о двух лучших рецептах маринованных огурцов на зиму — по-польски и по-фински!

рецепты
перекусы
кулинария
кабачки
Мария Левицкая
М. Левицкая
