Нужно 2 кабачка! Кабачковая бабка по-белорусски: готовим вкуснятину быстро!

Кабачковая бабка по-белорусски — сытная и ароматная. Этот старинный белорусский рецепт превращает простые кабачки в нежную запеканку с насыщенным вкусом. Блюдо получается сытным, но не тяжелым — идеальный вариант для семейного ужина!

Ингредиенты

2 средних кабачка, 3 яйца, 100 г муки, 100 г сыра, 1 луковица, 2 ст. л. сметаны, 1/2 ч. л. соды, соль, перец, зелень, растительное масло.

Приготовление

Подготовка овощей. Кабачки натрите на крупной терке, посолите и оставьте на 15 минут, затем отожмите сок. Лук мелко нарежьте и обжарьте до золотистости. Замес теста. В миске смешайте кабачки, яйца, муку, сметану, соду, соль и перец. Добавьте лук и тертый сыр (оставьте немного для посыпки). Выпекание. Форму смажьте маслом, выложите массу, посыпьте сыром. Выпекайте 40 минут при 180°C до румяной корочки.

Подавайте горячей со сметаной и зеленью. Просто, вкусно и по-домашнему уютно!

