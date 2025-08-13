Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Завтрак за 10 минут! Кабачковые оладьи с припеком из грибов — вкуснятина!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачково-морковные оладьи с грибной начинкой — вкусное преображение привычного. Когда хочется превратить обычные овощные оладьи в настоящий кулинарный шедевр, этот рецепт станет идеальным решением. Хрустящие снаружи, нежные внутри, с сочной грибной начинкой — такие оладушки исчезают со стола моментально!

Как готовить:

Натрите на крупной терке 2 молодых кабачка и 1 крупную морковь. Посолите, оставьте на 10 минут, затем отожмите лишний сок. Добавьте 2 яйца, 3 ст. л. муки, щепотку соды и рубленый укроп. Тесто должно быть густым, как сметана.

Для припека: обжарьте 200 г шампиньонов с 1 луковицей до золотистости. На сковороду с маслом выкладывайте ложкой тесто, сверху — 1 ч. л. грибной начинки, затем еще немного теста. Жарьте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны под крышкой.

Мария Левицкая
