Пышные оладьи с яблоком: выручат, когда нужно накормить взрослых и детей

Оладушки с яблоком покоряют нежной текстурой и хрустящей корочкой снаружи. Они получаются пышными, с фруктовым ароматом. Эти оладушки выручат, когда нужно накормить и взрослых, и детей — от них еще никто не отказывался!

Для приготовления натрите 2 крупных яблока (лучше кисло-сладких сортов), смешайте с 2 яйцами, 2 ст. л. сахара, щепоткой соли и 1 ч. л. корицы. Добавьте 250 мл кефира, 1,5 ч. л. соды и постепенно введите 200 г муки — тесто должно получиться густым, как сметана. Жарьте на среднем огне на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом под крышкой по 2–3 минуты с каждой стороны.

Секрет пышности — не перемешивайте тесто слишком активно и дайте ему постоять 5 минут перед жаркой. Подавайте со сметаной, медом или вареньем — это идеальный завтрак, который понравится и детям, и взрослым.

