Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 16:29

Не оседают и не пригорают — готовим пышные оладьи на кефире

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти оладьи всегда получаются — без дрожжей, заморочек и пригоревших боков. Готовятся на сковороде всего за 15 минут, поднимаются пышной горкой и не теряют форму после остывания. Отличный вариант для завтрака или перекуса, особенно если подать со сметаной или вареньем.

В миске взбейте 1 яйцо с 1 ст. л. сахара и щепоткой соли. Влейте 250 мл кефира и перемешайте. Просейте 200 г муки с 1 ч. л. разрыхлителя и замесите густое тесто — как сметана. Разогрейте сковороду, смажьте маслом. Выкладывайте тесто ложкой, не разравнивая. Жарьте под крышкой 2–3 минуты на среднем огне до румяной корочки, переверните и обжарьте с другой стороны. Оладьи получаются высокие, пышные и не опадают.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

еда
рецепты
оладьи
кефир
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жена украинского футболиста захотела «навсегда стереть россиян» с планеты
Россиянам рассказал, как проходит менингококк у взрослых
У Трампа появился неожиданный советчик по переговорам с Путиным
В России оценили идею увеличить декретные выплаты
В Польше умер звезда «Господь Бог хихикает»
«Нервничает?»: в Совфеде высмеяли критику Зеленским переговоров РФ и США
Путин назвал уровень инфляции, ожидаемый к концу года
Сырский перебросил резервы под Покровск для усиления обороны
Путин раскрыл статистику по безработице в России
Невролог рассказала, можно ли бороться с деменцией
Обещала люкс и Меладзе: турагент развела 150 человек и легла в психушку
Зеленский сделал громкое заявление о встрече Трампа и Путина на Аляске
Люди снимают нал из-за отключений интернета: сколько нужно иметь при себе
Капитан сборной России по альпинизму умер после покорения пика Победы
На Украине выявлена криминальная сеть торговли детьми с участием USAID
В ГД рассказали, за что русофобы ненавидят Симоньян
Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа
Трамп отправил бомбардировщики к границе с Россией перед встречей с Путиным
Онищенко раскрыл, кому положена прививка от менингита
Зеленский подарил надежду тысячам молодых мужчин на Украине
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.