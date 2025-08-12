Не оседают и не пригорают — готовим пышные оладьи на кефире

Эти оладьи всегда получаются — без дрожжей, заморочек и пригоревших боков. Готовятся на сковороде всего за 15 минут, поднимаются пышной горкой и не теряют форму после остывания. Отличный вариант для завтрака или перекуса, особенно если подать со сметаной или вареньем.

В миске взбейте 1 яйцо с 1 ст. л. сахара и щепоткой соли. Влейте 250 мл кефира и перемешайте. Просейте 200 г муки с 1 ч. л. разрыхлителя и замесите густое тесто — как сметана. Разогрейте сковороду, смажьте маслом. Выкладывайте тесто ложкой, не разравнивая. Жарьте под крышкой 2–3 минуты на среднем огне до румяной корочки, переверните и обжарьте с другой стороны. Оладьи получаются высокие, пышные и не опадают.

