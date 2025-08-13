Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 07:00

Самая простая и самая вкусная! Кабачковая запеканка с помидорами и сыром

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Самая простая и самая вкусная! Кабачковая запеканка с помидорами и сыром! Лёгкий и сытный ужин за 10 минут подготовки! Эта воздушная запеканка — идеальный способ использовать сезонные кабачки! Сочная текстура, золотистая сырная корочка и яркие помидоры делают блюдо не только вкусным, но и красивым.

Ингредиенты

  • Молодые кабачки — 3 шт. (900 г)
  • Помидоры — 3 шт.
  • Яйца — 3 шт.
  • Сметана — 5 ст. л.
  • Мука — 5 ст. л.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Твёрдый сыр — 100 г
  • Зелень (укроп/петрушка) — пучок
  • Соль, специи — по вкусу
  • Масло — для формы

Приготовление

  1. Кабачки натрите на крупной тёрке, посолите и оставьте на 10 минут. Затем отожмите лишний сок. Добавьте яйца, сметану, муку, измельчённый чеснок и рубленую зелень. Тщательно перемешайте.
  2. Форму смажьте маслом, выложите массу. Сверху распределите кружочки 1 помидора и посыпьте 2/3 сыра. Выпекайте 40 минут при 180 °C. За 10 минут до готовности украсьте оставшимися помидорами и сыром.

Ранее мы готовили грибную запеканку с яйцами! Нежная и с хрустящей сырной корочкой.

кабачки
овощи
запеканки
простой рецепт
Ольга Шмырева
