Самая простая и самая вкусная! Кабачковая запеканка с помидорами и сыром! Лёгкий и сытный ужин за 10 минут подготовки! Эта воздушная запеканка — идеальный способ использовать сезонные кабачки! Сочная текстура, золотистая сырная корочка и яркие помидоры делают блюдо не только вкусным, но и красивым.
Ингредиенты
- Молодые кабачки — 3 шт. (900 г)
- Помидоры — 3 шт.
- Яйца — 3 шт.
- Сметана — 5 ст. л.
- Мука — 5 ст. л.
- Чеснок — 3 зубчика
- Твёрдый сыр — 100 г
- Зелень (укроп/петрушка) — пучок
- Соль, специи — по вкусу
- Масло — для формы
Приготовление
- Кабачки натрите на крупной тёрке, посолите и оставьте на 10 минут. Затем отожмите лишний сок. Добавьте яйца, сметану, муку, измельчённый чеснок и рубленую зелень. Тщательно перемешайте.
- Форму смажьте маслом, выложите массу. Сверху распределите кружочки 1 помидора и посыпьте 2/3 сыра. Выпекайте 40 минут при 180 °C. За 10 минут до готовности украсьте оставшимися помидорами и сыром.
Ранее мы готовили грибную запеканку с яйцами! Нежная и с хрустящей сырной корочкой.