Самая простая и самая вкусная! Кабачковая запеканка с помидорами и сыром

Самая простая и самая вкусная! Кабачковая запеканка с помидорами и сыром

Самая простая и самая вкусная! Кабачковая запеканка с помидорами и сыром! Лёгкий и сытный ужин за 10 минут подготовки! Эта воздушная запеканка — идеальный способ использовать сезонные кабачки! Сочная текстура, золотистая сырная корочка и яркие помидоры делают блюдо не только вкусным, но и красивым.

Ингредиенты

Молодые кабачки — 3 шт. (900 г)

Помидоры — 3 шт.

Яйца — 3 шт.

Сметана — 5 ст. л.

Мука — 5 ст. л.

Чеснок — 3 зубчика

Твёрдый сыр — 100 г

Зелень (укроп/петрушка) — пучок

Соль, специи — по вкусу

Масло — для формы

Приготовление

Кабачки натрите на крупной тёрке, посолите и оставьте на 10 минут. Затем отожмите лишний сок. Добавьте яйца, сметану, муку, измельчённый чеснок и рубленую зелень. Тщательно перемешайте. Форму смажьте маслом, выложите массу. Сверху распределите кружочки 1 помидора и посыпьте 2/3 сыра. Выпекайте 40 минут при 180 °C. За 10 минут до готовности украсьте оставшимися помидорами и сыром.

Ранее мы готовили грибную запеканку с яйцами! Нежная и с хрустящей сырной корочкой.