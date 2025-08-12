Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Смешала в миске — и через полчаса шедевр готов! Кабачковое суфле-запеканка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковое суфле-запеканка с сыром — воздушное чудо в духовке. Когда хочется чего-то нежного и сытного одновременно, эта запеканка станет идеальным решением. Она получается такой воздушной, что буквально тает во рту, а золотистая корочка из сыра и тыквенных семечек добавляет приятный хруст.

Как приготовить:

Молодые кабачки (500 г) натрите на мелкой терке, слегка отожмите сок. Добавьте 3 яйца, 2 ст. л. кокосовой муки, 100 г тертого сыра (лучше смешать твердый и моцареллу), рубленую зелень (пучок укропа/петрушки), 1 ч. л. куркумы для цвета и прованские травы для аромата. Посолите, поперчите и аккуратно перемешайте.

Вылейте массу в смазанную форму, посыпьте сверху оставшимся сыром и тыквенными семечками (2 ст. л.). Выпекайте при 180 °C 25–30 минут до золотистой корочки. Дайте немного остыть — запеканка «усядется» и станет еще нежнее.

