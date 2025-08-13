Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кабачково-печеночный торт с начинкой! Вкуснятина из простых блинчиков

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачково-печеночный торт с начинкой! Вкуснятина из простых блинчиков! Сочные слои с овощной начинкой и чесночным соусом. Этот необычный торт станет звездой любого застолья! Нежные кабачковые блины чередуются с насыщенными печеночными, а между ними — ароматная поджарка из лука и моркови. Идеальное сочетание текстур и вкусов.

Для кабачковых блинов

  • Молодые кабачки — 3 шт.
  • Яйца — 3 шт.
  • Мука — 150 г
  • Вода — 70 мл
  • Растительное масло — 50 мл
  • Соль, перец — по вкусу

Для печеночных блинов

  • Куриная печень — 400 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Мука — 50 г
  • Растительное масло — 30 мл
  • Соль, перец — по вкусу

Для начинки

  • Лук — 2 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Майонез — 3 ст. л.
  • Растительное масло — 50 мл

Приготовление

  1. Кабачки натрите, посолите и оставьте на 15 минут. Затем отожмите сок. Для кабачкового теста смешайте отжатую массу с яйцами, мукой, водой и специями.
  2. Печень измельчите в блендере с яйцами, добавьте муку и специи. Жарьте блины на среднем огне: печеночные по 2–3 минуты с каждой стороны, кабачковые — по 3–4 минуты.
  3. Лук и морковь обжарьте до мягкости. Чеснок смешайте с майонезом.
  4. Сборка. Чередуйте слои: кабачковый блин + овощная начинка, печеночный блин + чесночный майонез. Повторите 4–5 раз.

Ранее мы готовили закуску из жареных кабачков с корейской морковкой. Съедается моментально!

печень
кабачки
закуска
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
