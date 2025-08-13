Кабачково-печеночный торт с начинкой! Вкуснятина из простых блинчиков! Сочные слои с овощной начинкой и чесночным соусом. Этот необычный торт станет звездой любого застолья! Нежные кабачковые блины чередуются с насыщенными печеночными, а между ними — ароматная поджарка из лука и моркови. Идеальное сочетание текстур и вкусов.

Для кабачковых блинов

Молодые кабачки — 3 шт.

Яйца — 3 шт.

Мука — 150 г

Вода — 70 мл

Растительное масло — 50 мл

Соль, перец — по вкусу

Для печеночных блинов

Куриная печень — 400 г

Яйца — 2 шт.

Мука — 50 г

Растительное масло — 30 мл

Соль, перец — по вкусу

Для начинки

Лук — 2 шт.

Морковь — 1 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Майонез — 3 ст. л.

Растительное масло — 50 мл

Приготовление

Кабачки натрите, посолите и оставьте на 15 минут. Затем отожмите сок. Для кабачкового теста смешайте отжатую массу с яйцами, мукой, водой и специями. Печень измельчите в блендере с яйцами, добавьте муку и специи. Жарьте блины на среднем огне: печеночные по 2–3 минуты с каждой стороны, кабачковые — по 3–4 минуты. Лук и морковь обжарьте до мягкости. Чеснок смешайте с майонезом. Сборка. Чередуйте слои: кабачковый блин + овощная начинка, печеночный блин + чесночный майонез. Повторите 4–5 раз.

