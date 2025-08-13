Кабачково-печеночный торт с начинкой! Вкуснятина из простых блинчиков! Сочные слои с овощной начинкой и чесночным соусом. Этот необычный торт станет звездой любого застолья! Нежные кабачковые блины чередуются с насыщенными печеночными, а между ними — ароматная поджарка из лука и моркови. Идеальное сочетание текстур и вкусов.
Для кабачковых блинов
- Молодые кабачки — 3 шт.
- Яйца — 3 шт.
- Мука — 150 г
- Вода — 70 мл
- Растительное масло — 50 мл
- Соль, перец — по вкусу
Для печеночных блинов
- Куриная печень — 400 г
- Яйца — 2 шт.
- Мука — 50 г
- Растительное масло — 30 мл
- Соль, перец — по вкусу
Для начинки
- Лук — 2 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Чеснок — 3 зубчика
- Майонез — 3 ст. л.
- Растительное масло — 50 мл
Приготовление
- Кабачки натрите, посолите и оставьте на 15 минут. Затем отожмите сок. Для кабачкового теста смешайте отжатую массу с яйцами, мукой, водой и специями.
- Печень измельчите в блендере с яйцами, добавьте муку и специи. Жарьте блины на среднем огне: печеночные по 2–3 минуты с каждой стороны, кабачковые — по 3–4 минуты.
- Лук и морковь обжарьте до мягкости. Чеснок смешайте с майонезом.
- Сборка. Чередуйте слои: кабачковый блин + овощная начинка, печеночный блин + чесночный майонез. Повторите 4–5 раз.
