В МИД России отреагировали на возможное снятие Баку эмбарго на поставки ВСУ В МИД России заявили, что Баку известна позиция Кремля о поставках оружия ВСУ

Позиция Москвы насчет поставок вооружений Украине хорошо известна Баку, заявил на брифинге замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев. По словам дипломата, которые приводит корреспондент NEWS.ru, подобные действия лишь ухудшат ситуацию на земле. Так Фадеев высказался о появившихся в Сети данных, что азербайджанская сторона может снять эмбарго на поставки ВСУ, если ВС России продолжат атаковать газовые объекты республики на территории Украины.

Азербайджанским партнерам хорошо известна наша позиция относительно поставок неонацистскому режиму в Киеве вооружений или гуманитарной помощи двойного назначения. Считаем, что такие действия никак не способствуют мирному урегулированию конфликта, — отметил Фадеев.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе разговора с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном подтвердил готовность Москвы и далее содействовать нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Также были обсуждены актуальные вопросы российско-армянской повестки.