Консервировала в спешке — получился шедевр! Кабачки «Татарская песня»

«Татарская песня» — кабачковая закуска, от которой все без ума. Когда кабачки заполонили огород, а душа просит чего-то пикантного, этот рецепт становится настоящей палочкой-выручалочкой. «Татарская песня» — не просто закуска, а настоящий симфонический оркестр вкусов, где кабачки гармонично сочетаются с яблоками, перцем и пряностями.

Как приготовить:

Молодые кабачки (2 кг) нарежьте кубиками, добавьте натертую морковь, мелко нашинкованный болгарский перец, яблоко антоновку, репчатый лук и половину перца чили. В глубокой сковороде разогрейте стакан растительного масла, обжарьте овощи до мягкости. Добавьте томатную пасту (70 г), стакан сахара, 50 г соли и тушите 20 минут. В конце введите измельченный чеснок и 100 г уксуса, прогрейте еще 5 минут. Горячую массу разложите по стерильным банкам, закатайте и укутайте до остывания.

Эта закуска покорит вас с первой ложки — сладковатая, с приятной кислинкой и пикантной остринкой. Она идеальна к картошке, мясу или просто на хрустящий хлеб. А главное — даже через год банка с «Татарской песней» напомнит вам о летнем изобилии!

