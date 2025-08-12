Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 14:16

Консервировала в спешке — получился шедевр! Кабачки «Татарская песня»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Татарская песня» — кабачковая закуска, от которой все без ума. Когда кабачки заполонили огород, а душа просит чего-то пикантного, этот рецепт становится настоящей палочкой-выручалочкой. «Татарская песня» — не просто закуска, а настоящий симфонический оркестр вкусов, где кабачки гармонично сочетаются с яблоками, перцем и пряностями.

Как приготовить:

Молодые кабачки (2 кг) нарежьте кубиками, добавьте натертую морковь, мелко нашинкованный болгарский перец, яблоко антоновку, репчатый лук и половину перца чили. В глубокой сковороде разогрейте стакан растительного масла, обжарьте овощи до мягкости. Добавьте томатную пасту (70 г), стакан сахара, 50 г соли и тушите 20 минут. В конце введите измельченный чеснок и 100 г уксуса, прогрейте еще 5 минут. Горячую массу разложите по стерильным банкам, закатайте и укутайте до остывания.

Эта закуска покорит вас с первой ложки — сладковатая, с приятной кислинкой и пикантной остринкой. Она идеальна к картошке, мясу или просто на хрустящий хлеб. А главное — даже через год банка с «Татарской песней» напомнит вам о летнем изобилии!

Ранее сообщалось про два лучших рецепта маринованных огурцов на зиму — по-польски и по-фински!

рецепты
домашние заготовки
кабачки
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Воробьев высказался об умных технологиях в школах
«Чистая фикция»: в Совфеде объяснили, что стоит за просьбой ЕС к Трампу
Китай разорвал отношения с президентом Чехии из одной встречи в Индии
Юрист объяснил, как легально утилизировать мусор на даче
Россиян предупредили о резком изменении климата в ближайшие десять
В «Ростелекоме» ответили на слухи о блокировке звонков в мессенджерах
Военэксперт ответил, почему ВСУ нервничают из-за Покровского направления
Названо секретное оружие, которое ВС РФ применили на Покровском направлении
Диетолог рассказала, кому нельзя употреблять клетчатку
Рогозин предостерег от лишнего оптимизма после прорыва у Доброполья
В Сети появились кадры прогулки семьи енотовидных собак
Тайные визиты в РФ, болезнь мозга, терроризм: куда пропала Лайма Вайкуле
Российская гостиница отказалась заселять бойца СВО
Стало известно, ждать ли Зеленского на Аляске в дни встречи Путина и Трампа
Швейцария ударила по России новыми санкциями
Российских подростков задержали за теракт на железной дороге
В России введут новую выплату для всех? Что такое базовый доход, детали
Политолог предсказал судьбу Зеленского после переговоров Путина и Трампа
В Госдуме ответили, в каком случае базовый доход будет полезным для россиян
Экономист оценил запрет мигрантам работать курьерами в Петербурге
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.