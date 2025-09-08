Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 11:03

Токаев призвал провести реформу парламента Казахстана

Токаев заявил о необходимости сделать парламент Казахстана однопалатным

Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время послания народу предложил реформировать парламент страны, его слова передает портал Nur.kz. Он призвал сделать его однопалатным, упразднив сенат.

Глава страны отметил, что в Казахстане тема парламентской реформы обсуждалась открыто и кулуарно на протяжении как минимум 20 лет. По его словам, теперь эта тема должна стать предметом обсуждения в гражданской среде.

Мне с этой трибуны нелегко говорить о парламентской реформе. Несмотря на это, все же именно сегодня выскажу предложение о создании в обозримом будущем в нашей стране однопалатного парламента, — сказал он.

Токаев предложил в 2027 году провести общенациональный референдум. После этого необходимые изменения будут внесены в Конституцию страны.

Ранее Токаев объявил о ликвидации семейно-клановой системы в Казахстане. По его словам, назначения на должности в стране происходят исходя из профессионализма соискателей. В результате масштабных реформ в Казахстане «незыблемым принципом» становится «уважение к закону и порядку», отметил глава государства.

Казахстан
Касым-Жомарт Токаев
парламент
референдум
