Покинувшая Россию рок-группа решила начать бизнес на родине

Покинувшая Россию музыкальная группа «Сплин» подала заявку на регистрацию товарного знака, следует из данных Роспатента. Под ее брендом «Ласта и Паста» в РФ будут продавать одежду и звукозаписывающее оборудование.

Ранее нижегородский концерт рок-группы «Сплин», который планировался еще в 2022 году, в конечном итоге был отменен в апреле этого года. Отмечается, что выступление с 1 октября 2022 года переносили на 13 апреля 2023 года, оставляя действительными проданные ранее билеты. Параллельно было объявлено о переносе выступлений исполнителей в Ярославле.

До этого сообщалось, что участники рок-коллектива после начала спецоперации не высказывались о своей позиции по этому вопросу в социальных сетях. Однако в августе 2022 года во время концерта на фестивале «Чернозем» в Воронеже лидер группы Александр Васильев посвятил один из главных хитов группы «Выхода нет» покинувшим Россию знаменитостям. Запись вскоре вырезали из трансляции мероприятия. После этого концерты «Сплина» стали отменять по всей стране.