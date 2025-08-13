Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 13:07

Агроном рассказал, когда лучше сажать клубнику

Агроном Воробьев рассказал, что клубнику можно сажать уже в августе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Клубнику на даче можно сажать уже в августе, заявил агроном Михаил Воробьев. По его словам, которые приводит «Вечерняя Москва», если это сделать весной, молодые растения будут расти все лето: они сформируют новые листья, но не дадут урожай.

У вас грядка все лето будет занята под одни листья. А если вы сажаете в августе, значит, у вас растение успеет хорошо укорениться и сформировать цветочные почки. А на следующий год клубника уже даст урожай, — рассказал агроном.

Ранее председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов заявил, что в августе ни в коем случае нельзя удобрять грядки азотом. По его словам, это может спровоцировать чрезмерно быстрый рост растений, из-за этого многие посадки могут не успеть подготовиться к зиме и погибнуть.

До этого Туманов рассказал, что в реестре селекционных достижений России насчитывается около 500 сортов картофеля. Некоторые дачники используют «невский» и «сокородневку». Правда, из-за вспышки фитофтороза и большого количества вредителей надежды на большой урожай мало.

агрономы
дачи
растения
Россия
