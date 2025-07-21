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21 июля 2025 в 15:06

Садовод рассказал, можно ли сажать картошку во второй половине июля

Садовод Туманов: в конце июля можно сажать ранние сорта картофеля

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Клубни картофеля можно высадить и во второй половине лета, посоветовал в беседе с NEWS.ru председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов. По его словам, сосредоточиться нужно на сортах раннего созревания. Он уточнил, что из-за вспышки заболевания растений урожая будет немного.

В июле можно посадить картошку. Дачники могут обратить внимание на скороспелые сорта, которые готовы к сбору урожая через 50–60 дней. Часто садоводы используют «невский» или «сорокодневку». Правда, из-за вспышки фитофторы и большого количества вредителей надежды на большой урожай мало, — посоветовал садовод.

Туманов отметил, что найти семенную картошку на посадку может быть сложно. Садовод рассказал, что в реестре селекционных достижений России около 500 сортов картофеля.

Ранее Туманов рассказал, что вспышка фитофторы начинается в конце июля. Эта опасная болезнь поражает в основном растения семейства пасленовых — томаты, баклажаны, картофель и так далее. Заболевание прогрессирует в условиях высокой влажности и перепадов температур. Бороться с напастью можно только профилактическими мерами.

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картофель
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