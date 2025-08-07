Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 13:07

Стало известно, что точно нельзя делать в огороде в августе

Садовод Туманов: в августе не стоит удобрять грядки азотом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В августе ни в коем случае нельзя удобрять грядки азотом, рассказал NEWS.ru председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов. По его словам, это может спровоцировать чрезмерно быстрый рост растений, из-за этого многие посадки могут не успеть подготовиться к зиме и погибнуть.

В августе удобрять огород нужно без использования азота. Помните, что азот — главный строительный материал для растений. Благодаря ему растут листья и ветви. И если вы подкормите посадки этим веществом, спровоцируете вторую волну роста растений, из-за чего они не успеют подготовиться к зиме и замерзнут, — порекомендовал Туманов.

Туманов отметил, что также всему огороду необходимы прополка, рыхление и поливы. По его словам, картофель можно подкормить любым удобрением, которое содержит фосфор или калий.

Ранее Туманов рассказал, что в реестре селекционных достижений России насчитывается около 500 сортов картофеля. Некоторые дачники используют «невский» и «сокородневку». Правда, из-за вспышки фитофтороза и большого количества вредителей надежды на большой урожай мало.

сад
дача
урожай
азот
удобрение
Степанида Королева
С. Королева
