Зеленский рассказал о победе Путина на встрече с Трампом FT: Зеленский считает встречу России и США без Украины победой Путина

В случае встречи с американским лидером Дональдом Трампом без представителей Евросоюза и Украины президент РФ Владимир Путин одержит дипломатическую победу, заявил Financial Times глава Украины Владимир Зеленский. По его мнению, победа для российского лидера означает возможность выйти из изоляции и «просто сфотографироваться с Трампом»

Победой Путина в этом сценарии было бы просто сфотографироваться с Трампом, выйти из изоляции и отложить санкции, – сказал Зеленский.

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает встретиться с Путиным на Аляске в пятницу, 15 августа. Он подчеркнул, что это будет долгожданное событие. Позже помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что Путин и Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа.

Лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук отметил, что Зеленскому нет смысла ехать на Аляску. По его мнению, от украинского лидера совершенно ничего не зависит. Политик добавил, что у Зеленского нет никаких рычагов влияния, он может приехать в США лишь с «политическими заискиваниями».

До этого американский профессор Питер Кузник заявил, что Украина неизбежно потеряет часть территорий для достижения мира. Эксперт отметил, что позиция Киева ослабевает из-за нехватки ресурсов и боевого духа, а перспективы вступления в НАТО отсутствуют.