13 августа 2025 в 10:15

Медведчук оценил попытки «протолкнуть» Зеленского на саммит на Аляске

Медведчук: проталкивание Зеленского на саммит на Аляске абсурдно

Виктор Медведчук Виктор Медведчук Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нет смысла ехать на Аляску, написал глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей статье, опубликованной на платформе «Смотрим.ру». По его мнению, от украинского лидера совершенно ничего не зависит. Политик добавил, что у Зеленского нет никаких рычагов влияния, он может приехать в США лишь с «политическими заискиваниями».

Проталкивание Зеленского на двухстороннюю встречу лидеров России и США унизительно по форме и абсурдно по содержанию, — написал Медведчук.

Ранее политик заявил, что представители Демократической партии США с помощью Зеленского и глав государств Прибалтики пытаются сорвать мирные переговоры. Он считает, что Зеленский — «моська», которую натравливают на главу Белого дома Дональда Трампа.

Медведчук также заявил, что задача украинского лидера — не соглашаться ни с какими условиями, к которым придут президенты США и РФ Трамп и Владимир Путин. При этом политик добавил, что у Трампа нет другого выхода, кроме переговоров с российским лидером, так как «Вашингтон играет теми картами, которые у него на руках».

Украина
Виктор Медведчук
Владимир Зеленский
Аляска
США
