Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 13:30

В МИД России высказались о «дороге Трампа» в Армении

МИД: Россия изучит детали проекта «дороги Трампа» через Армению

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия изучит детали проекта «дороги Трампа», которая пройдет через Сюникскую область Армении, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев. Маршрут соединит западную часть Азербайджана с Нахичеванью и будет управляться Соединенными Штатами, передает корреспондент NEWS.ru.

Что касается «дороги Трампа», то МИД России изучит детали проекта, который, кстати, пока не обнародован. И, как мы уже отмечали, подключение в данном случае внерегиональных сил на Южном Кавказе должно бы продвигать мирную повестку, а не создавать новых проблем и новых разделительных линий, — сказал Фадеев.

Также дипломат добавил, что Москва призывает считаться с членством Еревана в ЕАЭС и присутствием российских пограничников в регионе. По его словам, эти факторы должны быть учтены при проработке принятия решений по разблокированию транспортных коммуникаций.

Ранее в Вашингтоне президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при участии главы Белого дома Дональда Трампа парафировали мирное соглашение. Документ, состоящий из 17 пунктов, был подписан 8 августа.

В частности, Ереван и Баку договорились создать двустороннюю комиссию для контроля за выполнением мирного соглашения. Орган будет следить за реализацией договоренностей, разрешать спорные вопросы и при необходимости привлекать международных посредников.

Россия
Армения
Азербайджан
США
МИД РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В стране СНГ впервые запустили высокоскоростной интернет Starlink
Названы страны, пославшие наемников–террористов на границу России
Вучич больше не хочет быть президентом Сербии
Обиженный Киев занимается «демонтажом» венгерского правительства
«Уходят свидетели исторических событий»: генерал о смерти Зайцева
Ивана Краско похоронили на кладбище в Комарово
Кибермошенники или MAX: почему на самом деле блокируют WhatsApp и Telegram?
Сенатор Рогозин раскрыл «праздничную» тенденцию в расправах СБУ
«Нахаляву рубят деньги»: экс-футболист осудил тренеров-гастарбайтеров в РПЛ
В МИД РФ призвали Японию покаяться
Психолог объяснил, как возникает разница в поколениях
В Госдуме высказались об угрозах подполковника расстрелять защитников парка
Безвизовых мигрантов в России хотят обязать сдать биометрию
Россиянин вставил себе в анус четыре пальчиковые батарейки для бодрости
WhatApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
ЦСКА расторг контракт с провалившим допинг-тест хоккеистом
Политолог раскрыл, почему провокации Киева не сорвут саммит Путина и Трампа
Украинскому «Нафтогазу» выделят рекордный кредит на топливо к зиме
Американские магнаты приступили к созданию «генетической суперкасты»
«Значимость прошла»: в СФ оценили кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Перестройка: как это было и чем закончилось
История

Перестройка: как это было и чем закончилось

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.