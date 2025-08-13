В МИД России высказались о «дороге Трампа» в Армении

Россия изучит детали проекта «дороги Трампа», которая пройдет через Сюникскую область Армении, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев. Маршрут соединит западную часть Азербайджана с Нахичеванью и будет управляться Соединенными Штатами, передает корреспондент NEWS.ru.

Что касается «дороги Трампа», то МИД России изучит детали проекта, который, кстати, пока не обнародован. И, как мы уже отмечали, подключение в данном случае внерегиональных сил на Южном Кавказе должно бы продвигать мирную повестку, а не создавать новых проблем и новых разделительных линий, — сказал Фадеев.

Также дипломат добавил, что Москва призывает считаться с членством Еревана в ЕАЭС и присутствием российских пограничников в регионе. По его словам, эти факторы должны быть учтены при проработке принятия решений по разблокированию транспортных коммуникаций.

Ранее в Вашингтоне президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при участии главы Белого дома Дональда Трампа парафировали мирное соглашение. Документ, состоящий из 17 пунктов, был подписан 8 августа.

В частности, Ереван и Баку договорились создать двустороннюю комиссию для контроля за выполнением мирного соглашения. Орган будет следить за реализацией договоренностей, разрешать спорные вопросы и при необходимости привлекать международных посредников.