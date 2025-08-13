Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 13:04

OpenAI вступает в гонку нейротехнологий против Маска

FT: OpenAI инвестирует $850 млн в конкурента Neuralink Маска

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Компания OpenAI намерена вложить сотни миллионов долларов в стартап Merge Labs, создав прямого конкурента Neuralink миллиардера Илона Маска, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на осведомленные источники. Согласно публикации, Merge Labs, разрабатывающая интерфейсы для мозговых имплантов, планирует привлечь $850 млн (более 67,8 млрд рублей) инвестиций, включая средства от OpenAI.

Отмечается, что это приведет к обострению конкуренции между двумя компаниями, работающими над технологиями улучшения когнитивных способностей человека. Инициатором сделки выступил соучредитель OpenAI Сэм Альтман, который будет курировать проект вместе с главой компании World Алексом Бланией. Прежде OpenAI уже инвестировала в World, занимающуюся биометрической аутентификацией по сетчатке глаза.

В 2022 году OpenAI представила чат-бот ChatGPT, способный вести осмысленные диалоги и корректировать свои ответы. В то же время Neuralink, основанная Маском в 2016 году, сосредоточена на создании мозговых имплантов, которые должны помочь людям конкурировать с ИИ.

На текущий момент Neuralink провела имплантацию чипов лишь 10% участников клинических испытаний. Компания планирует к 2029 году ежегодно устанавливать две тысячи устройств Telepathy, а к 2030 году — выпускать 10 тысяч нейрочипов для восстановления зрения.

Ранее Маск заявил, что корпорация Apple не дает компаниям в области искусственного интеллекта возможности сдвинуть OpenAI с первой строчки в рейтинге магазина приложений AppStore. По его словам, это «нарушение антимонопольного законодательства».

США
OpenAI
Илон Маск
технологии
инвестиции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-тренер сборной Канады возглавил «Шанхай Дрэгонс»
Ночи все холоднее, под Москвой до плюс 7: прогноз погоды на неделю
У москвички нашли в легком огромную кисту с паразитами
Раскрыто число уничтоженных украинских БПЛА в зоне СВО за сутки
Раскрыты потери ВСУ в зоне СВО
Лазер-убийца, поджог Транссиба, удар по АЭС: как ВСУ атакуют РФ 13 августа
Российские военные заняли два населенных пункта в ДНР
В МИД России высказались о «дороге Трампа» в Армении
Уехавшая из России Примадонна удивила мизерными гонорарами
В МИД России назвали импульс к проведению встречи Путина и Трампа
Американист оценил вероятность сдачи Трампом Аляски в пользу России
Российскую доставку «букета Гераней» для ВСУ сняли на видео
В МИД России отреагировали на возможное снятие Баку эмбарго на поставки ВСУ
Звезда «Наша Russia» рассказала, почему не худеет
Вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира
Нижегородский суд рассмотрит дело о незаконной регистрации 348 мигрантов
Народного артиста экстренно прооперировали после двух неудачных падений
Стали известны итоги суда по крушению танкера «Волгонефть-212»
Покинувшая Россию рок-группа решила начать бизнес на родине
В ГД резко ответили Украине на подготовку провокаций в день переговоров
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Перестройка: как это было и чем закончилось
История

Перестройка: как это было и чем закончилось

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.