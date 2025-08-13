OpenAI вступает в гонку нейротехнологий против Маска FT: OpenAI инвестирует $850 млн в конкурента Neuralink Маска

Компания OpenAI намерена вложить сотни миллионов долларов в стартап Merge Labs, создав прямого конкурента Neuralink миллиардера Илона Маска, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на осведомленные источники. Согласно публикации, Merge Labs, разрабатывающая интерфейсы для мозговых имплантов, планирует привлечь $850 млн (более 67,8 млрд рублей) инвестиций, включая средства от OpenAI.

Отмечается, что это приведет к обострению конкуренции между двумя компаниями, работающими над технологиями улучшения когнитивных способностей человека. Инициатором сделки выступил соучредитель OpenAI Сэм Альтман, который будет курировать проект вместе с главой компании World Алексом Бланией. Прежде OpenAI уже инвестировала в World, занимающуюся биометрической аутентификацией по сетчатке глаза.

В 2022 году OpenAI представила чат-бот ChatGPT, способный вести осмысленные диалоги и корректировать свои ответы. В то же время Neuralink, основанная Маском в 2016 году, сосредоточена на создании мозговых имплантов, которые должны помочь людям конкурировать с ИИ.

На текущий момент Neuralink провела имплантацию чипов лишь 10% участников клинических испытаний. Компания планирует к 2029 году ежегодно устанавливать две тысячи устройств Telepathy, а к 2030 году — выпускать 10 тысяч нейрочипов для восстановления зрения.

Ранее Маск заявил, что корпорация Apple не дает компаниям в области искусственного интеллекта возможности сдвинуть OpenAI с первой строчки в рейтинге магазина приложений AppStore. По его словам, это «нарушение антимонопольного законодательства».