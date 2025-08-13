Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 00:05

Шашлык из куриной печени в духовке: готовим вкуснятину за 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шашлык из куриной печени получается невероятно нежным, с легкой корочкой снаружи и кремовой текстурой внутри. Маринад придает печени сладость и аромат, а готовится эта вкуснятина в духовке за 20 минут.

Для приготовления возьмите 500 г куриной печени, 2 луковицы, 3 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. меда, 1 ч. л. паприки, 2 зубчика чеснока, соль и перец по вкусу. Печень промойте, удалите пленки и смешайте с нарезанным луком. Приготовьте маринад из соевого соуса, меда, специй и давленого чеснока, залейте печень и оставьте ненадолго. Нанижите печень и лук на шпажки, выложите на противень и запекайте 15 минут при 200 °C, перевернув один раз.

Подавайте с зеленью и свежими овощами — это блюдо покорит даже тех, кто не любит печень!

Ранее стало известно, как приготовить шампиньоны с карамельной корочкой за 12 минут на сковороде.

шашлыки
печень
рецепты
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хирурги провели редкую операцию, ампутировав нижнюю часть тела пациента
Сотрудники ТЦК насильно схватили двух священников УПЦ на западе Украины
«Хочу лечь рядом с ним»: вдова Левкина о смерти мужа, дочках и потере слуха
Нетаньяху наобещал иранцам «водные горы» в случае восстания против властей
«От вас многое зависит»: Путин приветствовал участников форума «ШУМ»
Правящая в Грузии партия использовала Украину для предвыборного ролика
Евдокимов день 13 августа: чего нельзя делать чтобы не разгневать домового
В США озвучили, что намерены делать бомбардировщики B-1B у границ с РФ
Израиль ударил по радикалам под прикрытием гуманитарной миссии
Основной вратарь ПСЖ объявил об уходе из клуба
Молния взорвала трансформатор в американском штате
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 13 августа 2025 года
Мысли о суициде, слезы Винер, завтрак за 16 тысяч: как живут сестры Аверины
Известная американская компания позарилась на браузер Chrome
На юге Москвы произошло ДТП с мотоциклистом
Макрону и Мерцу дали совет на фоне саммита на Аляске
Дети оказались в опасности при пожаре в многоэтажке под Ростовом-на-Дону
ПВО уничтожила десятки дронов над пятью регионами России
В Забайкалье на глазах у детей жестоко убили собаку
«Единственные — это русские»: в США оценили настрой Москвы и Киева на мир
Дальше
Самое популярное
Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту
Общество

Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.