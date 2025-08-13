Шашлык из куриной печени в духовке: готовим вкуснятину за 20 минут

Шашлык из куриной печени в духовке: готовим вкуснятину за 20 минут

Шашлык из куриной печени получается невероятно нежным, с легкой корочкой снаружи и кремовой текстурой внутри. Маринад придает печени сладость и аромат, а готовится эта вкуснятина в духовке за 20 минут.

Для приготовления возьмите 500 г куриной печени, 2 луковицы, 3 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. меда, 1 ч. л. паприки, 2 зубчика чеснока, соль и перец по вкусу. Печень промойте, удалите пленки и смешайте с нарезанным луком. Приготовьте маринад из соевого соуса, меда, специй и давленого чеснока, залейте печень и оставьте ненадолго. Нанижите печень и лук на шпажки, выложите на противень и запекайте 15 минут при 200 °C, перевернув один раз.

Подавайте с зеленью и свежими овощами — это блюдо покорит даже тех, кто не любит печень!

Ранее стало известно, как приготовить шампиньоны с карамельной корочкой за 12 минут на сковороде.