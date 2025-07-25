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25 июля 2025 в 21:46

Шампиньоны с карамельной корочкой за 12 минут: не грибы, а конфетки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Карамелизированные шампиньоны — это изысканная закуска с золотистой хрустящей корочкой и нежной мякотью внутри, где сладость карамели идеально сочетается с земляными нотами грибов.

Для приготовления отберите 300 г целых шампиньонов одинакового размера (диаметром 3–4 см), промойте и обсушите. Разогрейте сковороду с 2 ст. л. сливочного масла, выложите грибы шляпками вниз и жарьте на среднем огне 5 минут до легкого румянца. Добавьте 1 ст. л. меда, 1 ч. л. бальзамического уксуса, щепотку соли и тимьян. Переверните грибы, уменьшите огонь и готовьте еще 7 минут, поливая образовавшимся сиропом.

Так у вас получатся шампиньоны с карамельной корочкой всего за 12 минут. Они при жарке приобретают глазурованную поверхность с блестящим покрытием, а внутри остаются сочными, с насыщенным вкусом и сладостью меда. Словно не грибы, а конфетки. Подавайте как самостоятельную закуску или гарнир.

Ранее стало известно, как приготовить сочную скумбрию в томатном соусе на сковороде.

шампиньоны
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рецепты
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
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