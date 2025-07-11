Не рыба, а пища богов: скумбрия в томате — сочная заливка и нежное мясо

Не рыба, а пища богов: скумбрия в томате — сочная заливка и нежное мясо

Это не рыба, а пища богов! Скумбрия в томате с перцем сочетает в себе нежное мясо и сочную заливку из овощного соуса. Этот рецепт превращает рыбу в шедевр.

Рецепт: нарежьте 2 свежие скумбрии порционными кусочками, посолите и обжарьте на растительном масле до золотистой корочки. Отдельно обжарьте 1 нарезанную луковицу, 1 болгарский перец (соломкой) и 2 зубчика чеснока. Добавьте 3 ст. л. томатной пасты, 1 стакан воды, 1 ч. л. сахара, лавровый лист и специи по вкусу. Тушите 5 минут, затем выложите рыбу в соус и готовьте под крышкой 15 минут на медленном огне.

Блюдо получается ароматным и сытным: томатный соус с легкой кислинкой идеально сочетается с жирной скумбрией, а перец добавляет свежесть. Подавайте с картофельным пюре или рисом — это простой, но вкусный вариант ужина, который понравится всей семье!

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