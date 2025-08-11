Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 12:12

Этот рецепт всегда выручает: нежная куриная печень в соусе за 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка для буднего ужина. Куриная печень получается мягкой и нежной, а овощи и сметанный соус придают ей насыщенный вкус и аппетитный аромат. Всё готовится на одной сковороде, не требует много времени или усилий, а результат приятно удивит.

Понадобится куриная печень — 500 г; лук — 2 штуки; морковь — 2 штуки; сметана — 50 г; вода — 150 мл. Очистите лук и морковь. Нарежьте лук полукольцами, морковь натрите на крупной терке. На разогретой сковороде с небольшим количеством масла обжарьте овощи до мягкости. Добавьте промытую и очищенную от пленок печень, готовьте всё вместе 10 минут, периодически помешивая. Затем добавьте 2 столовые ложки сметаны, специи и соль по вкусу, влейте воду. Перемешайте, накройте крышкой и тушите ещё 10 минут на слабом огне.

Ранее сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

