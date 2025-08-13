Американист оценил вероятность сдачи Трампом Аляски в пользу России

Юридических механизмов для передачи американского штата Аляска России не существует, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, даже при наличии желания у жителей изменить статус региона реализовать это невозможно.

Не стоит воспринимать всерьез заявления, что США отдадут Аляску РФ. В этом штате традиционно были довольно сильные сепаратистские настроения, особенно в эпоху экс-президента США Джо Байдена. Я помню, жители Аляски в опросах подтверждали, что они были бы не против в будущем отделиться и стать независимым государством. В США нет никакой юридической конституционной процедуры выхода штата из состава государства. Конечно, это все теоретический сценарий, который на текущий момент, безусловно, не может быть реализован, — пояснил Дудаков.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что Аляска была выбрана для встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по нескольким причинам, среди которых безопасность и удаленность от Европы. По его словам, это место символизирует двусторонние отношения и изоляцию украинского лидера Владимира Зеленского.