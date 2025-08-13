Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 13:27

Американист оценил вероятность сдачи Трампом Аляски в пользу России

Американист Дудаков исключил сдачу Аляски Трампом в пользу России

Фото: IMAGO/AGAMI/D. Lopez Velasco/Global Look Press

Юридических механизмов для передачи американского штата Аляска России не существует, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, даже при наличии желания у жителей изменить статус региона реализовать это невозможно.

Не стоит воспринимать всерьез заявления, что США отдадут Аляску РФ. В этом штате традиционно были довольно сильные сепаратистские настроения, особенно в эпоху экс-президента США Джо Байдена. Я помню, жители Аляски в опросах подтверждали, что они были бы не против в будущем отделиться и стать независимым государством. В США нет никакой юридической конституционной процедуры выхода штата из состава государства. Конечно, это все теоретический сценарий, который на текущий момент, безусловно, не может быть реализован, — пояснил Дудаков.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что Аляска была выбрана для встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по нескольким причинам, среди которых безопасность и удаленность от Европы. По его словам, это место символизирует двусторонние отношения и изоляцию украинского лидера Владимира Зеленского.

США
Аляска
Россия
Джо Байден
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-тренер сборной Канады возглавил «Шанхай Дрэгонс»
Ночи все холоднее, под Москвой до плюс 7: прогноз погоды на неделю
У москвички нашли в легком огромную кисту с паразитами
Раскрыто число уничтоженных украинских БПЛА в зоне СВО за сутки
Раскрыты потери ВСУ в зоне СВО
Лазер-убийца, поджог Транссиба, удар по АЭС: как ВСУ атакуют РФ 13 августа
Российские военные заняли два населенных пункта в ДНР
В МИД России высказались о «дороге Трампа» в Армении
Уехавшая из России Примадонна удивила мизерными гонорарами
В МИД России назвали импульс к проведению встречи Путина и Трампа
Американист оценил вероятность сдачи Трампом Аляски в пользу России
Российскую доставку «букета Гераней» для ВСУ сняли на видео
В МИД России отреагировали на возможное снятие Баку эмбарго на поставки ВСУ
Звезда «Наша Russia» рассказала, почему не худеет
Вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира
Нижегородский суд рассмотрит дело о незаконной регистрации 348 мигрантов
Народного артиста экстренно прооперировали после двух неудачных падений
Стали известны итоги суда по крушению танкера «Волгонефть-212»
Покинувшая Россию рок-группа решила начать бизнес на родине
В ГД резко ответили Украине на подготовку провокаций в день переговоров
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Перестройка: как это было и чем закончилось
История

Перестройка: как это было и чем закончилось

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.