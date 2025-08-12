Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 17:15

Кукурузные ребрышки на гриле! Необычная вкуснятина из дачного меню!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кукурузные ребрышки на гриле — летний хит за 30 минут! Надоели привычные варианты кукурузы? Попробуйте этот необычный способ приготовления, который превратит обычные початки в настоящий кулинарный хит! Хрустящие, пропитанные ароматом чеснока и копченой паприки ребрышки станут звездой любого пикника. А чесночное масло и пикантный соус добавят блюду ресторанного шарма.

Готовим вместе:

Сначала подготовьте кукурузу: 4 початка очистите от листьев и разрежьте вдоль на 4–6 частей, как дольки арбуза. В миске смешайте 3 ст. л. оливкового масла, 1,5 ч. л. сушеного чеснока, 2 ч. л. копченой паприки, соль и перец по вкусу. Обмажьте кукурузные дольки этим маринадом и оставьте на 15 минут.

Пока кукуруза маринуется, приготовьте чесночное масло: 50 г сливочного масла растопите на маленьком огне, добавьте 1 измельченный зубчик чесока и 3 веточки мелко нарезанной кинзы. Прогрейте 1–2 минуты и снимите с огня.

Разогрейте гриль или сковороду-гриль. Обжаривайте кукурузные дольки по 2–3 минуты с каждой стороны до появления аппетитных полосок. Сразу же смазывайте чесночным маслом — оно будет впитываться в горячую кукурузу, создавая невероятный аромат.

Для соуса смешайте 100 г греческого йогурта, 50 г майонеза и 2 ч. л. соуса шрирача. Подавайте кукурузу горячей, сбрызнув оставшимся чесночным маслом, и с соусом отдельно.

Эти кукурузные ребрышки хороши и как самостоятельная закуска, и как гарнир к мясу.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные кабачковые палочки с чесноком в панировке.

Мария Левицкая
М. Левицкая
