Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 17:05

Обалденный пирог «Трухлявый пень» с яблоками! Просто и вкусно за 30 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пирог «Трухлявый пень» с яблоками по рецепту из маминой кулинарной тетрадки. Этот пирог — не просто десерт, а вкус детства и теплых воспоминаний! Его секрет в том, что вместо сахара используется любое варенье, которое залежалось в ваших запасах. Яблоки придают сочность, а тесто получается невероятно воздушным и ароматным. Идеальный способ превратить прошлогоднее варенье в кулинарный шедевр!

Для теста взбейте 3 яйца со стаканом варенья (лучше всего подходит абрикосовое или малиновое, но можно любое) до пышной пены. Добавьте 1 стакан муки, щепотку соды, гашенной уксусом, и аккуратно перемешайте. Тесто по консистенции должно напоминать густую сметану. Очистите и нарежьте тонкими дольками 2–3 кисло-сладких яблока. Форму для запекания смажьте маслом и присыпьте мукой. Вылейте половину теста, разложите яблочные дольки и залейте оставшимся тестом. Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке 35–40 минут до золотистой корочки. Дайте немного остыть в форме — и можно наслаждаться! Пирог хорош и теплым, и холодным, а на следующий день становится еще вкуснее.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

яблоки
рецепты
кулинария
пироги
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Зенит» разгромил «Динамо» и прервал серию без побед в чемпионате России
СКА на три года подписал нападающего Голдобина
Стало известно о зверствах ВСУ после отхода из Клебан-Быка
Стало известно, что за элитный батальон ВСУ бежал из Клебан-Быка
Стало известно о перехвате беспилотника над Тулой
Рогов фразой «сине-желтая тряпка» ответил Зеленскому на слова о России
В ЕС проболтались, сколько Киеву дали средств с замороженных активов России
Названа сумма, которую россияне потратили на лабубу
Вызывающий танец в Турции теперь грозит туристке тюрьмой
«Дубайская биржа»: звезда «Универа» показала себя в белье и чулках
ВСУ атаковали Курскую область в священный для России праздник
Бывший вице-премьер Татарстана может лишиться имущества на 651 млн рублей
Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Сын Чикатило «восстал» из мертвых
Над одним из районов Петербурга сбили украинский дрон
Блогера Арсена Маркаряна задержали: что известно, причина, как накажут
Дочь Кэтрин Зеты-Джонс показала фигуру в крошечном бикини
В США объявили мобилизацию национальной гвардии
Россиян в одном регионе попросили не посещать общественные места из-за БПЛА
Российские силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника за три часа
Дальше
Самое популярное
Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!
Общество

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Общество

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

Готовим драники без муки — облегченный вариант, едим и худеем
Общество

Готовим драники без муки — облегченный вариант, едим и худеем

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.