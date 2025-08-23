Обалденный пирог «Трухлявый пень» с яблоками! Просто и вкусно за 30 минут

Пирог «Трухлявый пень» с яблоками по рецепту из маминой кулинарной тетрадки. Этот пирог — не просто десерт, а вкус детства и теплых воспоминаний! Его секрет в том, что вместо сахара используется любое варенье, которое залежалось в ваших запасах. Яблоки придают сочность, а тесто получается невероятно воздушным и ароматным. Идеальный способ превратить прошлогоднее варенье в кулинарный шедевр!

Для теста взбейте 3 яйца со стаканом варенья (лучше всего подходит абрикосовое или малиновое, но можно любое) до пышной пены. Добавьте 1 стакан муки, щепотку соды, гашенной уксусом, и аккуратно перемешайте. Тесто по консистенции должно напоминать густую сметану. Очистите и нарежьте тонкими дольками 2–3 кисло-сладких яблока. Форму для запекания смажьте маслом и присыпьте мукой. Вылейте половину теста, разложите яблочные дольки и залейте оставшимся тестом. Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке 35–40 минут до золотистой корочки. Дайте немного остыть в форме — и можно наслаждаться! Пирог хорош и теплым, и холодным, а на следующий день становится еще вкуснее.

