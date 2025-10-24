Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 18:42

Низкоуглеводный Биг Мак: готовим любимый фастфуд в полезной версии

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот салат — гениальное решение для тех, кто хочет насладиться вкусом Биг Мака без лишних калорий. Все узнаваемые нотки знаменитого бургера в легком салатном формате. Идеальное блюдо для ужина, когда хочется чего-то сытного, но не тяжелого.

Готовлю я так: 250 граммов мясного фарша обжариваю на сковороде до румяности, солю и перчу. Для соуса смешиваю 2 столовые ложки майонеза, столовую ложку кетчупа, половину чайной ложки горчицы и столовую ложку рассола от огурцов, добавляю мелко нарезанные маринованный огурчик и красный лук. На большое блюдо выкладываю слоями: хрустящий салат айсберг, нарезанные помидоры, красный лук кольцами, обжаренный фарш и тертый сыр (40 граммов). Обильно поливаю все соусом — именно он придает тот самый узнаваемый вкус Биг Мака. Подаю сразу же, чтобы салат остался хрустящим.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

Читайте также
Как приготовить капусту без мяса: пошаговая инструкция тушеного блюда
Семья и жизнь
Как приготовить капусту без мяса: пошаговая инструкция тушеного блюда
Рынок круп в России: как изменились вкусы потребителей за пять лет
Экономика
Рынок круп в России: как изменились вкусы потребителей за пять лет
Пара баклажанов, чеснок и немного соевого соуса — готовим корейскую закуску «Кадича». Очень вкусно и просто
Общество
Пара баклажанов, чеснок и немного соевого соуса — готовим корейскую закуску «Кадича». Очень вкусно и просто
Вот почему капустный салат в кафе такой вкусный: секрет в гениальной заправке — удивитесь этим простым ингредиентам
Общество
Вот почему капустный салат в кафе такой вкусный: секрет в гениальной заправке — удивитесь этим простым ингредиентам
Приманиваем турка: рецепт менемена — готовим яичницу с помидорами
Семья и жизнь
Приманиваем турка: рецепт менемена — готовим яичницу с помидорами
еда
салаты
рецепты
фастфуд
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава РФПИ оценил влияние санкций на экономику России
Дмитриев назвал ключевое требование к экономическому сотрудничеству с США
Экс-главу Ростова-на-Дону Логвиненко могут лишить свободы на 10 лет
Глава РФПИ озвучил, кто настойчиво вклинивается в диалог Путина и Трампа
СК РФ возбудил второе уголовное дело после ДТП в Ленобласти
Водонаева вслед за Гордон набросилась на невесту Лепса и ее речь
Экстремал совершил опасный прыжок в пропасть на мотоцикле
В ЦУМ продают меховые шапки из 90-х за полмиллиона
Стилист разобрала скандальный образ Люси Чеботиной
Преподаватель умер на глазах у студентов во время лекции
Житель Крыма поплатился за русофобский контент в соцсетях
МВД не нашло нарушений в высказываниях Клаудиньо об СВО
США встали на сторону России перед лицом всего мира на Совбезе ООН
В Словакии разочарованы решением Фицо по санкциям против России
Бывшая российская фигуристка захотела принести США золото на Олимпиаде
Американский ведущий лишился дара речи из-за страшной аварии в прямом эфире
Набиуллина ответила на вопрос о введении налога на сверхприбыль банков
«Засунул блендер»: в Москве задержали дальнобойщика-насильника, подробности
Жизнь в Италии, особняк от Сталина: как Горький стал долларовым миллионером
Макрон объявил о новых военных поставках Киеву
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.