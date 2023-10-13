Низкие зарплаты и высокая нагрузка: сколько учителей не хватает школам в РФ В ОНФ заявили, что в школах не хватает более 40% учителей

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

По данным мониторинга Общероссийского народного фронта (ОНФ), более 40% опрошенных директоров школ заявили о нехватке учителей математики. Проблемы есть и с преподавателями физики. В Госдуме полагают, что изменить ситуацию могут достойные заработные платы и их выравнивание между регионами и что вопрос можно решить в течение пяти лет. Между тем в независимом профсоюзе «Учитель» изучили региональную специфику и пришли к выводу, что только в трех субъектах РФ оклады работников образования превышают МРОТ, эта ситуация не нова. Подробности — в материале NEWS.ru.

Почему в России не хватает учителей

Эксперты направления «Народный фронт. Аналитика» изучили ситуацию с комплектацией российских общеобразовательных школ педагогическими кадрами и, опросив руководителей учреждений, пришли к неутешительным выводам. На протяжении уже нескольких лет в системе общего образования наблюдается нехватка специалистов, о чем в ОНФ говорили и в 2018, и в 2019 годах. Предупреждали об этой ситуации и в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС), и в профильном профсоюзе.

О нехватке учителей математики сообщили 43,8% директоров школ, физики — 22,4% директоров, следует из материалов нового мониторинга ОНФ. При этом эксперт организации Дмитрий Цвич признал, что в ближайшем будущем «замещать уходящих на пенсию специалистов будет просто некем».

Об этом же заявила NEWS.ru оргсекретарь профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова: «Очень много учителей старшей возрастной группы, которые выработали педагогический стаж, продолжают работать. Это относительно компромиссная модель, но понятно, что молодых учителей приходит немного и со временем ситуация [с нехваткой кадров в школах] может обостриться».

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Как заявила NEWS.ru депутат Госдумы Светлана Бессараб, дефицит педагогических кадров в российских школах — это «проблема провала, который был допущен в конце 1990-х и 2000-е годы». Тогда уровень жизни учителей оставлял желать лучшего, конкурс, «например, на специалитет по экономике или юриспруденции был в среднем пять человек на место, а в педагогическое образование, к сожалению, шли те выпускники школ, которые не могли поступить на более „модные“ факультеты». Сейчас, по мнению парламентария, «эта ситуация потихоньку меняется».

«Достаточно длительный период действует программа „Земский учитель“, которая предполагает предоставление объемных денег тем специалистам, которые приехали в глубинку и готовы заниматься подготовкой деток в сельских школах. Это помогает решать кадровые проблемы, но конечно люди ориентируются в большей степени на заработную плату. А при равных условиях она в регионах и в мегаполисах совершенно разная, [по сравнению с другими субъектами]. Конечно, человек старается идти туда, где больше платят. Поэтому сегодня самое важное — это обеспечить достойный уровень заработка, который мотивирует выпускников школ идти учиться на педагогов», — заявила депутат.

Правда ли, что зарплаты учителей резко выросли за десять лет

Светлана Бессараб рассказала, что до 2012 года доходы работников образования «оставляли желать много лучшего». Но тогда был принят указ Владимира Путина, согласно которому средняя зарплата работника педагогической сферы «должна равняться средней заработной плате по региону». Это требование, как утверждает Светлана Бессараб, «выполняется, но через интенсивность труда — учитель может работать полторы-две ставки, а это колоссальная нагрузка».

«С переработками мы сделать ничего не сможем, потому что действительно наши учителя в среднем работают больше чем на одну ставку. Где-то школы работают в две смены, несмотря на поручение президента, устранить этот недочет невозможно только потому, что нет достаточного количества учителей», — констатирует Бессараб.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В каких регионах учителя получают меньше всего

Как рассказала NEWS.ru Ольга Мирясова, недавно профсоюз «Учитель» проанализировал оклады педагогов, установленные властями регионов, и сравнил их с уровнем МРОТ в 19 242 рубля, который вступит в силу 2024 года.

В ходе исследования, результаты которого есть в распоряжении NEWS.ru, профсоюз выяснил, что лишь в Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области и Приморском крае (то есть в 4% российских субъектов) оклады оказались выше ожидаемого минимума — 19 236, 20 373 и 21 100 рублей соответственно. Нынешний МРОТ в 13 890 рублей оклады учителей превышают лишь в 12 регионах — это Татарстан, Чечня, Крым, Ненецкий автономный округ, Воронежская область, Подмосковье, Севастополь, а также Ростовская и Томская области.

В 40% субъектах РФ оклады педагогических работников не превышают половины МРОТ 2024 года, в 39% регионов зарплаты составляют от 50% до 75% ожидаемого минимума, в 9% — от 75% до 100%. Меньше всего учителя получают в Карачаево-Черкесии (3420 рублей), Еврейской автономной области (3870 рублей), Вологодской области и Республике Алтай (по 4253 рубля), а также на Камчатке (5393 рубля). В семи субъектах с разным уровнем жизни — Москве, Петербурге, Тюменской и Новосибирской областях, а также Мордовии, Рязанской и Калужской областях — минимальные оклады региональные власти не установили. Там размеры зарплат либо устанавливаются руководителями школ, либо определяются такой единицей, как «ученико-час».

«Даже в тех субъектах, где оклады были пересмотрены в 2023 году, повышение произошло только до 10–13 тысяч рублей. Чтобы выжить, учителя работают на полторы-две ставки, ведут дополнительные занятия, занимаются репетиторством. Труд подавляющего большинства педагогов так и остался недооценен, несмотря на декларации правительства. Отдельные программы („Земский учитель“, поддержка молодых специалистов), к сожалению, не меняют ситуацию в целом», — констатируют в профсоюзе «Учитель».

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Как происходит утечка кадров из одних регионов в другие

По словам представителя профсоюза Ольги Мирясовой, в Москве нехватка учителей не наблюдается из-за высоких зарплат: «Бывают моменты, когда в какой-то школе меняется директор, появляются какие-то нововведения, и несколько учителей могут из-за этого уволиться. Но на их место кадры всегда находятся. А вот в регионах, где зарплаты маленькие, конечно, ситуация на порядок острее».

Оргсекретарь профсоюза «Учитель» в беседе с NEWS.ru признала, что в стране существует тенденция «выкачивания» кадров из бедных регионов в богатые. Люди, по словам Мирясовой, едут не только в Москву, но и, например, на Крайний Север.

«И те, кто достаточно мобилен в силу возраста и семейных обстоятельств, переезжает, скажем, в Ханты-Мансийский автономный округ, где зарплаты довольно высокие, или в другие привлекательные субъекты Федерации», — отметила Ольга Мирясова.

Светлана Бессараб, в свою очередь, говорит, что педагогические кадры предпочитают трудоустраиваться не только там, где лучше платят, но и в тех регионах, где теплее, имея в виду родной Краснодарский край, где, по ее словам, идет массовое строительство новых школ. Но при этом парламентарий отмечает, что у учителей уровень зарплат «не такой высокий по сравнению с врачами, а отток медицинских кадров из других регионов в столицу был виден в пандемию, когда правительством Москвы предоставлялись дополнительные льготы».

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

«За четыре-пять лет мы можем закрыть потребность в педагогических кадрах, но вопрос именно в уровне заработной платы. Правительство занимается этой проблемой. Есть пилотный проект, который определил бы выравнивание регионов по окладам учителей и врачей, чтобы специалисты, работающие по одним и тем же программам и выполняющие одни и те же функциональные обязанности, могли получить одинаковые деньги. Исключение могут составить лишь территории, где действуют районные коэффициенты и дополнительные региональные выплаты», — добавила Светлана Бессараб.

NEWS.ru задал Министерству просвещения вопросы о том, с чем связана нехватка учителей в стране и как ведомство Сергея Кравцова намерено решать проблему, но там не ответили на запрос редакции.

Ранее в Минпросвещения сообщали, что по состоянию на декабрь 2021 года 76% учителей в России имели оклад ниже МРОТ. Тогда в ведомстве утверждали, что правительство готовит введение новой системы оплаты учительского труда, которая должна улучшить ситуацию.

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