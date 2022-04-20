В прошлое с детства: нужно ли преподавать историю первоклассникам

Введение исторического образования в начальной школе, о чём заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, потребует серьёзного изменения подготовки кадров. По мнению профессора МГУ, экс-директора Федерального института развития образования и академика Российской академии образования Александра Асмолова, это предложение адекватно, но для его полноценной реализации нужно качественно «учить учителей». Работники просвещения между тем со скепсисом отнеслись к идее, увидев в ней политическую конъюнктуру, а также усиление и без того сильной нагрузки на как детей, так и на педагогов. Подробности — в публикации NEWS.ru.

«Абсолютно адекватная линия»

По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, им «принято решение, что историческое образование начнётся в школах с первого класса». Об этом правительственный чиновник заявил , выступая на открытии выставки «Обыкновенный нацизм» в Музее Победы в Москве в рамках I Всероссийского школьного исторического форума «Сила — в правде».

Позднее министр попытался «опровергнуть» самого себя, заявив, что «история изучается с пятого класса, но уже с начальной школы можно обсуждать в рамках предмета „Окружающий мир“ историю своей семьи, своего края, своего региона, малой родины». Он добавил, что посещать музеи и выставки можно будет в рамках внеурочной деятельности.

Александр Кондратюк/РИА Новости

Данную инициативу поддержал заслуженный профессор МГУ Александр Асмолов. По его словам, в России уже есть опыт преподавания исторической дисциплины в начальной школе.

История в разных вариантах с начальной школы присутствует в разных ипостасях, в том числе и в контексте «Окружающего мира», и в контексте погружения в мир русского языка или математики. Нет ни одного предмета, в который так или иначе не входили бы мысли, связанные с разным видением истории. Особо подчеркну, что довольно давно в начальной школе были так называемые очерки по истории, в том числе истории государства российского, написанные такими авторами, как Саплины (речь идёт об учебных пособиях для третьего класса «Введение в историю» авторства Елены и Андрея Саплиных. — NEWS.ru). Иными словами, преподавание исторического видения познания является одним из стратегических вопросов школы. Без истории у людей, которые вступают в жизнь, нет ощущения целостной системы координат. Поэтому когда вводится преподавание истории, особенно связанное с посещением тех или иных учреждений культуры, выставок, музеев, это стратегически абсолютно адекватная линия. Александр Асмолов заслуженный профессор МГУ имени Ломоносова заслуженный профессор МГУ имени Ломоносова

По мнению учёного, предложение Сергея Кравцова означает необходимость как «изменения ориентации подготовки в системе высшего педагогического образования», так и «серьёзнейших экстренных программ переподготовки преподавателей начальной школы в системе институтов повышения квалификации». Асмолов полагает, что речь идёт об «установке на ценностную гуманитарную трансформацию начального школьного образования». Такие изменения, считает профессор МГУ, никогда не проводятся «в порядке револьверного выстрела», потому что в одночасье сделать это невозможно.

Есть разные «интенсивы» переподготовки. Они могут уже сейчас стартовать для широких кругов преподавателей начальной школы, но ожидать, что они быстро вооружатся современными педагогическими технологиями, не приходится. Это серьёзная, трудоёмкая работа, требующая [наличия] мастеров, которые бы преподавали историю и учили учителей. Сейчас весь вопрос в том, кто будет этими учителями, какие будут программы и как они будут осуществляться. Поэтому от тезиса от необходимости введения исторического познания в школах до реализации лежит большой и непростой эволюционный путь, — резюмировал Александр Асмолов.

«Очень спорная концепция»

Противоположного мнения придерживается преподаватель русского языка и права одной из московских школ Всеволод Луховицкий. Он считает, что предложение Сергея Кравцова может на практике вылиться в гротескные и даже карикатурные формы, но с изменением политической реальности уйдёт в прошлое.

Судя по всему, речь идёт не об истории как учебном предмете, а о чём-то типа сказок о русских богатырях или мифов о Древней Руси, потому что про мировую историю никто не упоминает. Такое сделать очень просто и быстро в форме популярных пересказов былин или, например, жития Александра Невского, только не надо это называть уроками истории. Вероятно, в данном случае министр разделяет очень спорную концепцию о том, что история нужна не как наука, а для политического воспитания и для воспитания патриотизма. <...> Я думаю, что эта идея связана исключительно с нынешней политической ситуацией и со временем сойдёт на нет. Иной вариант, если в нашем супермонополисте, издательстве «Просвещение», [заранее] не подготовили учебники для начальной школы. Такое тоже может быть, и тогда эти учебники попытаются внедрить, чтобы получить энное количество миллиардов государственных денег. Всеволод Луховицкий учитель русского языка и права учитель русского языка и права

Он уверен, что дети даже в пятом классе «вряд ли созрели для понимания исторических процессов». К тому же не очень понятно, что будет с подготовкой педагогов, изменением учебных программ и введением часов в учебных расписаниях.

Если дело дойдёт до введения дополнительного предмета, то, по мнению Луховицкого «вряд ли родители первоклассников и второклассников обрадуются, если их детям прибавят даже по два часа в неделю или хотят [в пользу нового предмета] выкинуть часть математики, физкультуры или другой дисциплины».

Зачем всё это делать — непонятно. Те объяснения, которые даются [чиновниками], что детям, дескать, нужна история, выглядят очень и очень сомнительными. Ведь знание детьми истории не определяется тем, с какого класса в них начинают эту историю впихивать, — подчеркнул Всеволод Луховицкий.

Также он пояснил, что введение новой дисциплины подразумевает усиление дополнительной и не всегда желательной нагрузки не только на детей, но и на педагогов, и без того загруженных внеурочной деятельностью. По словам Всеволода Луховицкого, учителя средней школы в массе своей, «безусловно, не согласятся вести историю в начальных классах, потому что никто их этому не учил».

Viktor Pogontsev/Russian Look/Global Look Press

Я, например, никогда в жизни не пойду преподавать русский язык в первый класс, потому что не знаю методики, не умею работать с такими детьми и это будет плохо для всех, — резюмировал педагог.

Ранее межрегиональный профсоюз «Учитель» создал петицию с требованием сократить нагрузку на педагогических работников в части проведения дополнительных мероприятий. Речь идёт о фактически сверхурочной работе, которая не оплачивается, что вызывает недовольство в профессиональной среде. Как рассказывали NEWS.ru сами педагоги, помимо основной деятельности их заставляют не только заниматься бумажной рутиной, но участвовать в различных курсах, публичных мероприятиях, обходить неблагополучные семьи и мониторить соцсети. Всё это не оплачивается, что, по мнению профсоюзных активистов, девальвирует учительский труд.