РАНХиГС: дефицит учителей сформировался в России

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Центр экономики непрерывного образования РАНХиГС исследовал данные Минпросвещения и пришёл к выводу, что в большинстве федеральных округов существует дефицит педагогических кадров, включая руководителей школ. Число вакансий по стране превышает число занятых работников на 3,1%, по округам этот показатель варьируется от 4,8% до 1,2%, пишет «Коммерсант».

Одной из причин дефицита называют низкие зарплаты педагогов при большом объёме работы. Наименьший дефицит специалистов зафиксирован в Северо-Кавказском 1,2%), Приволжском (2,5%) и Центральном (2,1%) округах. Наибольший — в ЮФО (4,8%). на Дальнем Востоке (3,5%), в Северо-Западном регионе (4,6%), в Сибирском — (3,6%) и на Урале — (4,4%).

Наиболее дефицитны педагоги, для которых численность вакансий превышает число занятых на 2,9%, дефицит учителей и руководителей составляет 1,9%. В ДФО дефицит педагогов составляет 4,5%, это самый высокий показатель. Так же и большая нехватка учителей — 3,6%.

Максимальный дефицит руководителей школ наблюдается в СЗФО (3,5%). Самыми укомплектованными являются школы в СКФО, где дефицит учителей составляет 0,9%, педагогов — 1,3%, руководителей — 0,6%. Эти различия, по мнению исследователей, могут объясняться разницей в зарплатах между субъектами. В 2021 году их разброс был очень существенным и отличался по разным регионам в пять раз.

Ранее зампредседателя Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов выступил с идеей введения проездного документа, который позволит российским педагогам путешествовать на отечественные курорты. Его стоимость, по мнению парламентария, должна составлять всего одну тысячу рублей.