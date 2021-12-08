«Моя порция еды на день — меньше, чем в блокадном Ленинграде»

Кандидат педагогических наук и преподаватель сельскохозяйственного техникума в городе Судже Курской области Александр Мамкин стал фигурантом административного дела об оправдании нацизма за давний пост в соцсети «ВКонтакте». Сам учитель придерживается коммунистических и антифашистских взглядов, а вызвавшая интерес борцов с экстремизмом его публикация была посвящена проблемам захоронений героев Великой Отечественной войны. Дело завели через день после того, как работник образования поставил над собой эксперимент — он, обычно питаясь во многом за счёт личного подсобного хозяйства, решил выжить только на зарплату в 14,6 тысячи рублей, которую он получает, чтобы привлечь внимание к бедственному положению рядовых представителей отрасли. В разговоре с NEWS.ru Мамкин сообщил, как ему приходится существовать, а также о перспективах его преследований. Между тем, как уверяют в независимом профсоюзе «Учитель», такие оклады педагогические работники получают во многих российских субъектах, несмотря на майские указы президента, по которым зарплата учителей не должна опускаться ниже средней по региону.

Лучше, чем нищета

Об эксперименте над собой под названием «Как выжить на зарплату учителя» Александр Мамкин рассказал 23 ноября, чтобы привлечь внимание к низким окладам учителей и врачей, которые, по его убеждениям, «фактически уничтожают образование и медицину». Он подчеркнул, что это связано с неподконтрольностью в распределении средств по локальным актам «в пользу коррумпированного меньшинства», которому «на откуп отдали школы, больницы, техникумы и вузы». В течение месяца преподаватель будет питаться продуктами, на покупку которых ему хватит денег.

За прошлый месяц моя зарплата составила 17 тысяч рублей, на руки получил 14 600 рублей — это меньше $200. В принципе, это неплохо, это всё-таки на 433 рубля выше уровня нищеты. Напомню, что в ООН определили чертой предельной нищеты ситуацию, когда человек в России живёт на $5,5 в день. У меня ситуация лучше, я должен прожить на $6,3. Неплохо, правда? Кандидат наук получает на 61 рубль больше нищего, — объявил Александр.

Он напомнил, что в среднем в Курской области «на каждого учителя выделяется по 34 тысячи рублей», но в итоге он, по логике работодателя, работает «в два раза хуже среднестатистического преподавателя». Мамкин уверен, что «произвол закреплён на законодательном уровне» и ничего сделать нельзя, потому что «чиновники боятся повышать оклады, несмотря на то что деньги уже заложены в бюджет».

Уже первые дни эксперимента, как отмечает Мамкин, показали «абсурдность зарплаты преподавателя, которой не хватает даже на необходимые траты и еду». За вычетом расходов за ЖКХ, связь, без которой преподавателю, особенно на удалёнке, невозможно работать, «на жизнь» у Александра осталось около пяти тысяч рублей. А ранее, когда сломался насос системы отопления, пришлось месяц жить на 1113 рублей.

Когда я посчитал мою долю еды на день, получилось, что она меньше, чем в блокадном Ленинграде: там, в условиях войны выделялось по 150 граммов хлеба на человека, а я могу позволить себе только 15 граммов. Вот вчера я съел на обед этот кусочек хлеба и котлету из картофелины, плюс два зубчика чеснока и стакан чая с конфетой. Но мне ещё повезло, потому что имею свой огород и сад — мой эксперимент закончится, и я спущусь в погреб за продуктами. А что делать городским учителям, которые должны так жить всю жизнь? — задаётся вопросом учитель.

Скорее всего, закроют

Через день после того, как Мамкин анонсировал свою акцию «выживания», оперативники из местного Центра противодействия экстремизму обнаружили у него на странице нацистскую символику и вызвали в отдел полиции. В региональном управлении МВД заявили, что Мамкина «пригласили для дачи объяснения в рамках проверки по факту размещения в его аккаунте в Интернете материалов с изображением символики, которая запрещена на территории РФ»:

Данный факт зарегистрирован 24 ноября 2021 года. Стоит отметить, что в числе подписчиков страницы зарегистрированы в том числе несовершеннолетние. В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении его к ответственности по ст. 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами.

В ведомстве добавили, что это не связано с тем, что педагог решил устроить над собой эксперимент на выживание, а также выпустил по этому поводу видеообращение. В интервью NEWS.ru Александр Мамкин сообщил, что административное производство начали 24 ноября по факту того, что 9 февраля 2020 года он написал статью «против осквернения могил ветеранов с высказыванием явного неодобрения всей этой мерзости».

Таких статей у меня десятки, потому что я являюсь системным антифашистом. Однако оперативники обнаружили у меня на стене на странице во «ВКонтакте» фотографии, прикреплённые к публикации. Они взяли эти фотографии без связи со статьёй, было начато разбирательство, на ситуацию отреагировала пресс-секретарь регионального управления МВД Лилия Каменева, которая заявила, что скорее всего, дело будет закрыто за отсутствием состава административного правонарушения, — пояснил Александр Мамкин.

На данный момент административное дело не закрыто, но собеседник NEWS.ru настроен оптимистически, напоминая, что с учётом недавнего изменения законодательства правонарушением считается не само по себе размещение нацистской символики, а лишь «в случае явно выраженного одобрения фашизма». В противном случае, отмечает педагог, придётся штрафовать всех людей, которые играли нацистских преступников или солдат вермахта в многочисленных военно-исторических кинофильмах.

Также он напомнил историю жителя Архангельска Михаила Листова, который несколько лет назад выложил на своей странице к 9 Мая знаменитую фотографию с Парада Победы на Красной площади, где красноармейцы бросают к Мавзолею поверженные нацистские знамёна со свастикой. За это его пытались оштрафовать, но в 2018 году суд встал на сторону мужчины, подчеркнув, что в таких ситуациях нужно исходить из контекста ситуации и выяснять, зачем человек публиковал запрещённую символику и что он этим хотел сказать.

Для меня это дело могло иметь негативные последствия. Штраф в 2000 рублей — это не так много даже с учётом моей нищенской зарплаты, а вот возможность после этого уволить теоретически появлялась. Следовательно, это могло привести к тому, что меня бы выкинули из профессии, которой я отдал полжизни и которую я люблю, — объяснил Мамкин.

Педагог напомнил, что у него сложились не самые лучшие отношения с директором техникума Евгением Харламовым, который якобы и назначил ему низкую зарплату и «регулярно испытывает на прочность, создавая конфликтные ситуации». Ранее руководство учебного заведения пыталось забрать у Александра Мамкина нагрузку и даже уволить, но педагог добивался своей правоты в судебном порядке. По его словам, конфликтов стало меньше, когда он «стал всё тщательно фиксировать на диктофон и снимать происходящее на камеру»:

То есть когда я молчал, травля была, а когда я стал говорить, в том числе о проблемах в образовании, травля уменьшилась. Могу привести обратный пример — моя знакомая, идеальный человек, победитель регионального конкурса «Преподаватель года», работает на две ставки и «безупречно» ведёт себя с точки зрения работодателя — тихо, молчаливо и покорно. В результате в прошлом году она получала 18 тысяч рублей в месяц.

Собеседник NEWS.ru также рассказал, что во время конфликтов между работником и работодателем или бюрократического давления на сотрудников региональное управление образования, как и официальный обком профсоюза работников народного образования, зачастую встают на сторону администрации учебных заведений.

Как заявила зампредседателя областного комитета образования Олеся Харсеева, итоговая сумма зарплаты педагогического работника в регионе складывается из гарантированной части, оплаты за награды или учёную степень, а также компенсирующей и стимулирующей надбавок. При этом последняя утверждается локальным актом образовательного учреждения, которое распределяет фонд стимулирующих выплат между сотрудниками. Чиновница утверждает, что в октябре Александр Мамкин не подал данные для получения этой надбавки. А предыдущая зарплата педагога якобы «была в два раза выше», как уверяет председатель областного профсоюза образования Ирина Корякина.

Я был удивлён, разговаривая с Корякиной, по мнению которой маленькая зарплата ненормально в целом, но нормально в моём случае. Она дала пояснение, что я в прошлом месяце получил зарплату в 34 тысячи рублей, то есть в два раза больше, чем по факту. Но у меня средняя зарплата за 2020 год со всеми надбавками составила около 24 тысяч в месяц, а в 2019-м составляла всего 13,2 тысячи рублей. Представьте себе, как можно выжить на эти деньги! — негодует Александр Мамкин.

Он уверен, что его эксперимент с выживанием на 14,6 тысячи рублей в месяц «опасен» для чиновников тем, что он «показал, что на зарплату учителя невозможно выжить и именно поэтому власти так возмутились и реагируют агрессивно». Вместо решения проблемы местные чиновники, как поясняет Александр Мамкин, советуют ему «больше работать».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Но в прошлом месяце у протестующего педагога из Курской области была нагрузка 34 часа в неделю, близкая к предельно допустимой. В среднем, как отмечает Мамкин, у него выходит 1,3 ставки, то есть работа примерно в полторы смены, но, согласно расчётам учёных, ставка учителя — это примерно восьмичасовой рабочий день с учётом дополнительных обязанностей.

Несмотря на майские указы

По наблюдениям Александра Мамкина, «получают гроши» учителя далеко не только в Курской области. Недавно на церемонии награждения победителей профессионального конкурса, посвящённого инновациям в образовании, которая проходила в Госдуме, педагогу из Суджи удалось пообщаться с коллегами из разных российских субъектов. Там, как вспоминает собеседник NEWS.ru, было 60 лучших преподавателей России, большая часть которых имели доход ниже средней зарплаты педагога по своему региону.

Исходя из этого он считает, что необходимо повышать оклады учителям «хотя бы до отметки в два МРОТ, а в идеале — до 70% от средней заработной платы по всей стране, а не по региону».

Мы сталкиваемся со своеобразной территориальной сегрегацией. Если взять цены на некоторые продукты с Суджанском районе Курской области, то они немного выше, чем в Москве. Зачастую продавцы едут за товарами в столицу, покупают их там и продают их у нас. Соответственно, говорить о том, что учитель в Москве должен зарабатывать 120 тысяч, а в Курской области — 12 тысяч, это абсурд. Мы живём в одной стране и ущемление прав людей по территориальному принципу недопустимо, — добавил Александр Мамкин.

На влияние региональной специфики на разницу зарплат педагогических работников обращают внимание и в межрегиональном профсоюзе «Учитель». По словам оргсекретаря организации Ольги Мирясовой, наиболее высокие зарплаты получают преподаватели, работающие в районах Крайнего Севера, а самые низкие — в северокавказских республиках, что видно и из экономических показателей регионов. В аутсайдерах и регионы центральной части Европейской России.

Несмотря на декларации про майские указы, к нам постоянно обращаются люди, у которых по факту зарплаты составляют 14-15 тысяч рублей в месяц. Многие из них находятся в ситуации, при которой не могут сменить работу, а то давно бы уволились. Поэтому многие из них не хотят предавать эту ситуацию огласке, но и мы ничем не можем помочь, потому что они получают выше, чем МРОТ, и каких-то юридических оснований требовать более высокой зарплаты нет. В этом плане получается замкнутый круг. Ольга Мирясова оргсекретарь межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» оргсекретарь межрегионального профсоюза работников образования «Учитель»

При этом она отмечает, что есть сотрудники, которые «получают достойные зарплаты», а средние цифры, которые демонстрируют чиновники, складываются из совокупности доходов, куда входят оклады представителей административного персонала школ и иных образовательных учреждений. В итоге, как отмечает Мирясова, выходит «средняя температура по больнице», но примерно 10–15% работников просвещения получают «крайне мало».