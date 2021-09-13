Неравенство вместо сетки: подтянет ли кабмин низкие доходы учителей

В 2022 году в Мордовии, а также Белгородской, Нижегородской, Сахалинской и Ярославской областях должен стартовать пилотный проект «по апробации требований к системе оплаты труда педагогических работников государственных и муниципальных учреждений». Власти намерены установить порядок определения должностных окладов и составить перечни допвыплат. К такой мере их подтолкнула существующая с конца 2008 года практика, когда была отменена единая тарифная сетка, после чего в разных регионах и разных учебных заведениях учителя за одну и ту же работу получают зарплату, которая в может отличаться в несколько раз. NEWS.ru узнал, как это порождает неравенство и что может спасти положение.

Сложности расчёта

Проект постановления главы кабмина Михаила Мишустина, подготовленный минпросвещения, появился на сайте regulation.gov.ru. Как говорится в пояснительной записке, документ «направлен на реализацию пилотного проекта в целях утверждения требований к системам оплаты труда педагогических работников, а также условий назначения указанных выплат педагогическим работникам».

Lidia Veles/NEWS.ru

Также в пояснительной записке отмечается, что с декабря 2008 года бюджетные организации перешли на новый порядок, в результате было отменено действие Единой тарифной сетки по оплате труда работников. После этого, зарплаты стали устанавливаться коллективными договорами и включать должностные оклады, компенсационные и стимулирующие выплаты. Передача соответствующих полномочий на уровень учреждений привела к «многообразию используемых моделей оплаты труда, оснований для установления компенсационных и стимулирующих выплат и их видов, сложности расчёта и отсутствию единых подходов в определении размера заработной платы».

Анализ показывает существенные межрегиональные различия условий оплаты труда, включая размеры ставок заработной платы (должностных окладов) по одинаковым должностям не только в разных регионах, но и в образовательных организациях одного и того же субъекта РФ. Таким образом, наблюдается необоснованная с точки зрения организации оплаты труда дифференциация ставок заработной платы (должностных окладов) в образовательных организациях на территории всей РФ, — подчёркивается в пояснительной записке.

В связи с этим, проектом постановления Михаила Мишустина предлагается установить в пилотных регионах общие требования к системам оплаты.

Михаил Мишустин Russian Government/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS

Сам проект постановления сохраняет структуру зарплат, состоящего из оклада и компенсационно-стимулирующих выплат. Но кабмин будет предоставлять субъектам свои расчёты. В частности, порядок определения размеров ставки зарплаты на основе квалификационных уровней сотрудников, а также перечни компенсационных и стимулирующих выплат с размерами и условиями их назначения. На основе этих параметров регионы и будут формировать размер зарплат учителей и получат право самостоятельно назначать допвыплаты. А образовательные учреждения получат возможность назначать надбавки сотрудникам за счёт получаемых доходов, если таковые имеются.

Также в документе говорится, что оклады и выплаты в рамках эксперимента не будут ниже прежних зарплат учителей, если их объём работы не изменится. К апрелю 2022 года Минпровещения и Минтруд подготовят проекты расчётов ставок зарплаты и перечней выплат.

Труд платежом не красен

Как напомнила NEWS.ru оргсекретарь профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова, разговоры о том, чтобы сделать единую систему оплаты труда, ведутся уже два года. По её словам, весьма печально, что правительство постоянно об этом говорит, но в реальности ничего не делает.

Проблема неравенства зарплат очень актуальна и она упирается в то, что очень сложно вести единую систему оплаты труда сейчас, потому что школы очень разные. Например, в сельских детей очень мало, но у них есть потребность сопровождать учеников на школьном автобусе каждый день. Если говорить о единой системе, то возникает вопрос, как будет оплачиваться труд этого учителя — из каких средств. В городской школе таких средств не требуется и, соответственно, таких компенсационных выплат предусматривать не нужно. Мы не удивляемся тому, что так всё медленно идёт. Но больше расстраивает то, что никто не говорит об увеличении бюджета на образование, потому что если есть один пирог, то как его не дели, если он не очень большой, зарплата лучше [от предлагаемых нововведений] не станет. Есть регионы в которых средние зарплаты находятся на уровне 25 тысяч — это очень мало, потому что это означает, что кто-то получает 35-40 тысяч, а кто-то и 15. Ольга Мирясова оргсекретарь межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» оргсекретарь межрегионального профсоюза работников образования «Учитель»

По данным агрегатора поиска работы trud.com, в пяти указанных в проекте постановления регионах ниже всего труд педагогического работника оценивается в Ярославской области, далее идёт Нижегородская область, Белгородская область, Мордовия и Сахалин.

Однако разброс между ставками имеет зачастую довольно сильный. Например, в Белгородской области для 17,5% вакансий работодатели указали зарплаты всего в размере от 10,1 до 14,1 тысяч рублей, больше всего открытых предложений — 37,7% — в размере от 32,6 до 36,3 тысячи рублей и только 1,65% предложений предусматривает большие суммы.

В относительно богатой Сахалинской области на фоне средней месячной зарплаты 95,6 тысячи рублей по состоянию на май 2021 года, учителям в среднем предлагают всего 33,4 тысячи.

Сергей Булкин/NEWS.ru

А самый нищий субъект из пятёрки пилотных регионов, приведённых в проекте постановления кабмина, — Мордовия — готов платить за должность учителя в среднем 29,1 тысячи рублей в месяц при средней зарплате по республике в 33,6 тысячи рублей (в мае данный российский субъект находился по числу доходов населения в числе аутсайдеров — на 77 месте). При этом больше всего вакансий учителя (53,8% от общего числа) предлагалось с зарплатой выше 33 тысяч рублей.

Существенно более богатая Ярославская область (со среднемесячным доходом работоспособного населения в 41,2 тысячи рублей в маке этого года по данным Росстата) готова заплатить за работу «инженеров человеческих душ» на порядок ниже, чем дотационная поволжская республика, — в среднем 22,7 тысячи рублей. При этом, там для 34% открытых вакансий, работодатели указали зарплату в размере всего от 10,6 до 14,3 тысяч рублей, а для 19,8% объявлений — с зарплатой до 18 тысяч.

Проблему неравенства заралат надо решать увеличением бюджета образования. При этом гарантированная часть должна составлять не ниже двух региональных МРОТ, а не так как сейчас, когда человек может работать две ставки, но получать за это не меньше одного МРОТ. Эти деньги должны быть заложены в федеральном бюджете, а не региональном. Ведь если бюджет субъекта дефицитный, то за дотациями губернатор ездит в федеральный центр. Отсюда возникает желание экономить, в том числе на зарплатах, чтобы в следующий раз попросить денег у федерального центра на что-нибудь другое, — резюмирует Ольга Мирясова.

Форменное безобразие

Такого же мнения придерживается и глава правового департамента «Конфедерации труда России» Олег Бабич. По его словам, первое, что нужно решать, — это вывести поддержку всех педагогов с муниципального и регионального на федеральный статус. Он подчёркивает, что всем давно известно про тотальное отсутствие денег в местных бюджетах и «отсюда все проблемы».

Может быть и субъекты, и муниципалитеты с удовольствием финансировали систему образования более достойно, но если денег нет, то остаётся только «держаться», как говорил известный персонаж. Если перевода системы образования на федеральное финансирование не произойдёт, то ни одни реформы и даже подгонки под единые оклады и ставки ничего не решат. Если денег на местах нет, то взяться им не откуда — регионы их сами не печатают. Идея сделать некий единый знаменатель — правильная, но без решения главного вопроса — о финансировании — всё это будет под вопросом. Понятно, что пилотному проекту будет особое пристальное внимание. Наверное, будет решаться вопрос перекрёстным бюджетным субсидированием. Может быть, это покажет положительный результат, но как только мы начнём вводить это как единую систему, то начнутся проблемы, если не решится вопрос с источниками бюджетного финансирования. Олег Бабич руководитель правового департамента Конфедерации труда России руководитель правового департамента Конфедерации труда России

Он также подчеркнул, что проблема неравенства зарплат педагогов стоит очень остро. Если в Москве учитель зарабатывает порядка 80 тысяч рублей, то в отдельных регионах с учётом всех надбавок люди получают на уровне МРОТ. Олег Бабич отмечает, что «абсолютно равной оплаты не будет никогда, потому что у нас существуют всевозможные повышающие надбавки», однако «базовые оклады, ставки, разрядные сетки должны быть стандартны и не зависеть от того, в каком регионе работает человек».

А нынешнее неравенство зарплат — это форменное безобразие, которое влияет и на качество обучения. В крупных центрах, где зарплаты выше, есть более-менее подготовленные специалисты, а в дотационных регионах люди работают по остаточному принципу и там подчас некому учить детей, — добавил Бабич.

Как напоминает «Коммерсант», в декабре 2020 года декабре премьер Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по совершенствованию механизма зарплат бюджетникам. В Минпросвещения в свою очередь заявляли, что намерены работать «на укрепление размера обязательной базовой части таким образом, чтобы стабильный рост основного дохода был гарантирован каждому, а не зависел во многом от решений начальства на местах». В частности подчинённые Валерия Фалькова обещали уделить «особое внимание» «недопустимости определения ставки (оклада), не превышающей МРОТ».

Отказ от единой тарифной сетки в конце нулевых годов активно лоббировали Минфин и Минздрав. Согласно новому подходу, с 1 декабря 2008 года новая система оплаты труда в бюджетных учреждениях изначально подстегнула субъекты ввести новые системы оплаты труда и повысить их на 30%. Однако, мировой кризис рыночной системы, начавшийся в 2008 году, заставил многие субъекты отказаться от обещанного или «пересмотреть решение в сторону снижения», как отмечал в конце 2008 года занимавший тогда пост замминистра финансов Антон Силуанов.

Антон Силуанов Сергей Булкин/NEWS.ru